Повітряні сили ЗСУ відстежують ворожі цілі в українському небі, про небезпеку пишуть і моніторингові спільноти. 24 Канал зібрав усю відому наразі інформацію.

Дивіться також У Кременчуці прогриміли вибухи

Що відомо про атаку 19 травня?

Відстежуйте повітряну тривогу у вашому регіоні за допомогою інтерактивної онлайн-карти. Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою й перебувати в укриттях у разі загрози обстрілу.

Де тривога: диться на мапі

Google Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google Додати

19:50, 19 травня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

19:48, 19 травня

Дрон атакував Харків

Влучання ворожого "Шахеда" зафіксували у Новобаварському районі міста.

На місці виникла пожежа. Дані про постраждалих уточнюються.

19:38, 19 травня

Монітори інформують про БпЛА з Київського водосховища на Київ.

19:35, 19 травня

Загроза балістики.

19:32, 19 травня

Тривога у Києві.

19:20, 19 травня

  • БпЛА на півночі Київщини – південним курсом.
  • БпЛА на Сумщині – курс на Терни, Шостку.
  • Полтавщина – БпЛА курсом на Кременчук.