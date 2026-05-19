Водночас для бійців хочуть створити "світло наприкінці тунелю" після тривалого перебування на фронті. Про це розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтервʼю для "Мілітарного".

Як можуть звільняти бійців під час війни?

Сирський заявив, що наразі триває активне обговорення механізму звільнення військовослужбовців під час війни. Він наголошує: цей процес має бути збалансованим, адже армія не може допустити зменшення чисельності на тлі нарощування сил ворога.

Водночас для бійців хочуть створити "світло наприкінці тунелю" після тривалого перебування на фронті. Питання звільнення військовослужбовців під час війни наразі ще не має остаточно затвердженого формату.

У ЗСУ пояснюють, що йдеться не про демобілізацію, яка можлива лише після завершення війни та особливого періоду, а саме про механізм звільнення зі служби під час бойових дій. Робота над відповідними ініціативами триває спільно з Міністерством оборони.

Крім того, до обговорень залучили не лише керівний склад, а й безпосередньо військовослужбовців у частинах.

Демобілізація наступає, коли закінчується війна і завершується особливий період. А ми маємо на увазі звільнення під час війни. Це важливе питання, яке відкриває для наших військовослужбовців світло наприкінці тунелю,

– пояснив Сирський.

Там також зазначили, що всі ініціативи, які раніше анонсував президент Володимир Зеленський, уже детально розглянули серед керівного складу за допомогою закритого відеозв’язку.

"Ми детально розібралися з усіма положеннями контракту, з усіма видами грошового забезпечення. Наразі триває процес обговорення вже безпосередньо в частинах. Ми запровадили модель, де в обговоренні цих ініціатив беруть участь всі військовослужбовці, щоб врахувати всі позитивні й негативні моменти", – наголосили військові.

У чому полягає головна складність запровадження механізму?

Сирський визнає, що питання звільнення є надзвичайно чутливим через необхідність зберігати баланс між потребами фронту та справедливими умовами для тих, хто воює роками. За його словами, якщо певну кількість бійців звільнятимуть зі служби, армія повинна бути впевненою, що зможе набрати не менше нових військовослужбовців для збереження боєздатності.

Проблематика така, що нам треба витримати баланс. Ворог постійно намагається наростити кількість свого угруповання, збільшує кількість частин, і ми повинні адекватно відповідати на зростання його чисельності. Якщо ми звільняємо певну кількість військовослужбовців, ми повинні чітко розуміти, що стільки ж, а можливо й більше, ми наберемо, але не менше точно,

– заявили у Сирський.

Також він наголосив, що майбутній механізм має бути "гнучким" та адаптованим до ситуації на полі бою. Окрім цього, важливим фактором залишається фінансове забезпечення таких змін.

Він додав, що наразі обговорюються різні варіанти термінів контрактів та умов звільнення, однак остаточних рішень поки немає.

Що ще відомо про реформу у війську?

Зеленський анонсував масштабну реформу ЗСУ, основні зміни якої мають запрацювати вже з червня 2026 року. За його словами, йдеться не про окремі коригування, а про повну перебудову системи служби, фінансування та управління армією в умовах сучасної війни.

Одним із ключових елементів реформи стане суттєве підвищення грошового забезпечення військових. Зеленський заявив, що для піхотинців на передовій планують запровадити спеціальні контракти із зарплатою на рівні від 250 до 400 тисяч гривень на місяць. Нова система виплат передбачатиме диференційований підхід:

тилові посади – від 30 тисяч гривень;

бойові підрозділи – значно вищі виплати;

окремі доплати для сержантів та офіцерів на передовій.

Ще однією важливою зміною стане введення чітких термінів служби для мобілізованих військових. За словами президента, це дозволить поступово розпочати звільнення тих бійців, які були мобілізовані ще на початку повномасштабної війни, а також зробить систему ротацій більш прогнозованою.

Окремий акцент у реформі роблять на технологізації війська та посиленні піхоти. Планується:

збільшення кількості дронів і роботизованих систем на фронті;

розвиток ударних та розвідувальних безпілотників;

спрощення переведень між підрозділами;

оновлення системи військової освіти та контрактної служби.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов наголосив, що військова служба повинна гідно оплачуватися, а сама армія має змінюватися відповідно до викликів сучасної війни. За словами влади, фіналізувати всі ключові рішення щодо реформи планують уже до кінця травня 2026 року.