У Конотопі зруйнована частина багатоповерхівки, є й інші наслідки, як пише Сумська ОВА. Розповідаємо, яка що відомо на цей момент.

Що відомо про обстріл Сумщини вночі 20 травня та його наслідки?

Приблизно з 1 ночі 20 травня Сумська область потрапила під масований обстріл безпілотниками російської армії. Один із ворожих БпЛА типу "Шахед" влучив у п'ятиповерховий житловий будинок у Конотопі.

Внаслідок удару обвалилися три поверхи. Рятувальники прибули на місце та проводять евакуацію мешканців, та не лише з пошкодженої будівлі, але й з сусідніх. Наразі відомо про щонайменше 6 постраждалих.

Окрім житлового будинку, руйнувань зазнала й інша цивільна інфраструктура. За словами міського голови Конотопа Артема Семеніхіна, пошкоджено районну лікарню – вибуховою хвилею вибило вікна, і понищено місцевий музей, також вікна й двері у домівках містян.

Наслідки влучання дронів у Сумській області / Фото ОВА та міської влади Конотопа

За даними ОВА, постраждала також Шосткинська громада. У самих Сумах після вибуху пишуть про перебої з електропостачанням.

Які ще міста цієї доби переживали атаки дронами?

Цієї ж ночі вибухи лунали у Дніпрі, Одесі та Харкові, і там також є руйнування інфраструктури та постраждалі. Зокрема, у Дніпрі виникла пожежа та 5 людей дістали поранень, а в Одесі пошкоджено декілька житлових будинків та автівки.

Раніше вдень у Кременчуці прогриміли вибухи під час повітряної тривоги через атаку БпЛА. А у Харкові впродовж доби російські дрони тричі атакували депо №6 "Нової пошти", спричинивши пожежу та пошкодження вантажів.