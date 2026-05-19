Під час засідання Ради безпеки ООН Мельник наголосив, що Україна завдає ударів виключно по військових об’єктах відповідно до міжнародного гуманітарного права.

Дивіться також Чи зможе Путін втягнути Білорусь у війну: генерал армії спрогнозував

Як Мельник відповів Небензі на скарги щодо атак по Росії?

Під час засідання Ради безпеки ООН 19 травня Андрій Мельник прокоментував заяви російської сторони про масовану атаку на Москву 17 травня. Представник Росії при ООН Василь Небензя під час виступу заявляв про "страждання росіян" через удари по території країни-агресорки.

У відповідь український дипломат заявив, що Росія стикається з наслідками власної агресії проти України.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Припиніть жалітися на страждання бідних росіян. Те, що Росія спостерігає, це бумеранг, який вона отримує, запущений Путіним проти України. Він повертається з потрійною силою і вдаряє дуже боляче,

– наголосив Мельник.

Він також підкреслив, що Україна не атакує цивільні об’єкти та діє відповідно до міжнародного права.

"Ніколи ми не націлюємося на цивільних. Ми лише знищуємо військові об'єкти повністю відповідно до Міжнародного гуманітарного права і його положень", – заявив постпред України при ООН.

Україна закликала посилити тиск на Росію Під час виступу Андрій Мельник також звернувся до держав-членів ООН із закликом посилити санкційний тиск на Росію. Зокрема, дипломат наголосив на необхідності перекрити постачання західних компонентів, які Росія використовує для виробництва ракет та іншого озброєння.

Термінове засідання Ради безпеки ООН Україна ініціювала після масованого російського удару 14 травня. Тоді внаслідок обстрілу Києва та інших міст загинули десятки людей, зокрема у столиці жертвами атаки стали 24 людини.

На тлі постійних російських атак українська сторона наголошує, що удари по військовій інфраструктурі на території Росії є відповіддю на агресію Кремля та способом послаблення можливостей окупаційної армії.

Що відомо про атаки по Москві?

17 травня Москва та Московська область зазнали наймасштабнішої дронової атаки за останній рік, і вперше Україна офіційно підтвердила свою причетність до удару. У Генеральному штабі ЗСУ відкрито повідомили, що над операцією працювали 107-ма артилерійська бригада, 19-та ракетна бригада "Святої Варвари" та 412-й полк Сил безпілотних систем.

Військовий експерт Павло Нарожний наголосив, що раніше така інформація ніколи публічно не розголошувалася. За даними Генштабу, під час атаки використовували українські безпілотники RS-1 "Барс", FP-1 Firepoint та БАРС-СМ GLADIATOR, які уразили підприємство "Ангстрєм" у Зеленограді та насосну станцію "Солнечногорская" у Московській області.

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що Україна більше не приховує такі операції, оскільки ситуація на фронті та міжнародна реакція суттєво змінилися. За його словами, атаки по Росії стають не лише військовим, а й потужним психологічним ударом, який викликає у росіян депресію та апатію.

Експерт зазначив, що російське суспільство дедалі більше усвідомлює втрату контролю над ситуацією, а пропагандистські канали Кремля вже не можуть приховати масштаби проблеми. Водночас масована атака показала, що навіть потужна система ППО Москви із комплексами С-300, С-400, С-500 та "Панцир" не здатна повністю захистити російську столицю від сучасних дронових ударів.