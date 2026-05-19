Во время заседания Совета безопасности ООН Мельник отметил, что Украина наносит удары исключительно по военным объектам в соответствии с международным гуманитарным правом.

Смотрите также Сможет ли Путин втянуть Беларусь в войну: генерал армии спрогнозировал

Как Мельник ответил Небензе на жалобы относительно атак по России?

Во время заседания Совета безопасности ООН 19 мая Андрей Мельник прокомментировал заявления российской стороны о массированной атаке на Москву 17 мая. Представитель России при ООН Василий Небензя во время выступления заявлял о "страданиях россиян" из-за ударов по территории страны-агрессора.

В ответ украинский дипломат заявил, что Россия сталкивается с последствиями собственной агрессии против Украины.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Прекратите жаловаться на страдания бедных россиян. То, что Россия наблюдает, это бумеранг, который она получает, запущенный Путиным против Украины. Он возвращается с тройной силой и ударяет очень больно,

– подчеркнул Мельник.

Он также подчеркнул, что Украина не атакует гражданские объекты и действует в соответствии с международным правом.

"Никогда мы не нацеливаемся на гражданских. Мы только уничтожаем военные объекты полностью в соответствии с Международным гуманитарным правом и его положениями", – заявил постпред Украины при ООН.

Украина призвала усилить давление на Россию Во время выступления Андрей Мельник также обратился к государствам-членам ООН с призывом усилить санкционное давление на Россию. В частности, дипломат отметил необходимость перекрыть поставки западных компонентов, которые Россия использует для производства ракет и другого вооружения.

Срочное заседание Совета безопасности ООН Украина инициировала после массированного российского удара 14 мая. Тогда в результате обстрела Киева и других городов погибли десятки людей, в частности в столице жертвами атаки стали 24 человека.

На фоне постоянных российских атак украинская сторона отмечает, что удары по военной инфраструктуре на территории России является ответом на агрессию Кремля и способом ослабления возможностей оккупационной армии.

Что известно об атаках по Москве?

17 мая Москва и Московская область подверглись самой масштабной дроновой атаке за последний год, и впервые Украина официально подтвердила свою причастность к удару. В Генеральном штабе ВСУ открыто сообщили, что над операцией работали 107-я артиллерийская бригада, 19-я ракетная бригада "Святой Варвары" и 412-й полк Сил беспилотных систем.

Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что ранее такая информация никогда публично не разглашалась. По данным Генштаба, во время атаки использовали украинские беспилотники RS-1 "Барс", FP-1 Firepoint и БАРС-СМ GLADIATOR, которые поразили предприятие "Ангстрем" в Зеленограде и насосную станцию "Солнечногорская" в Московской области.

Политолог Игорь Рейтерович считает, что Украина больше не скрывает такие операции, поскольку ситуация на фронте и международная реакция существенно изменились. По его словам, атаки по России становятся не только военным, но и мощным психологическим ударом, который вызывает у россиян депрессию и апатию.

Эксперт отметил, что российское общество все больше осознает потерю контроля над ситуацией, а пропагандистские каналы Кремля уже не могут скрыть масштабы проблемы. В то же время массированная атака показала, что даже мощная система ПВО Москвы с комплексами С-300, С-400, С-500 и "Панцирь" не способна полностью защитить российскую столицу от современных дроновых ударов.