Об этом сообщил Сергей Стерненко.

Что известно об атаке БпЛА по России?

Беспилотники 17 мая нанесли удары по Московской области. По словам Стерненко, были осуществлена самая масштабная атака за всю войну.

На Московскую область осуществлена самая масштабная атака с начала войны. Но дальше будут и более крупные. И на саму Москву тоже. Всему свое время,

– заявил Стерненко.

Российские СМИ сообщили, что это якобы самая большая атака за 2026 год, а оккупанты начали жаловаться в соцсетях на громкие взрывы.

Важно! Авиационный эксперт Константин Криволап объяснил 24 Каналу, что Россия почти исчерпала стратегический запас ракет и пытается поддерживать ощущение напряжения ударами. Он отметил, что враг "деградирует" во всех направлениях, тогда как Украина активно противодействует.

Какие последствия атаки БпЛА на Московскую область?

В ночь на 17 мая московский аэропорт Шереметьево подвергся атаке беспилотников, что повлекло пожар на территории аэропорта. В результате в аэропорту отменили или перенесли около 200 рейсов, а в аэропорту Внуково почти 100 рейсов.

Как рассказывают очевидцы, во время атаки работники на стойках регистрации и в магазинах оставили свои рабочие места. В аэропорту также выключили главное табло, оставив только рекламные трансляции.

Также партизаны нарушили работу нескольких башен связи в Московской области, что затруднило контроль целей на низких высотах. После диверсии система ПВО потеряла часть точек наблюдения, что снизило скорость реагирования.