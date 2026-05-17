Об этом сообщает российский телеграм-канал Astra.

Что происходит в аэропорту Шереметьево?

По предварительной информации, возгорание произошло в районе третьей взлетно-посадочной полосы, однако что именно вспыхнуло – пока неизвестно.

Пожар в московском аэропорту Шереметьево / Фото: Astra

Между тем в пресс-службе аэропорта Шереметьево заявили о "падении обломков БпЛА". Там утверждают, что обломки якобы находятся "на безопасном расстоянии" от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов.

На месте работают оперативные службы, принимаются необходимые меры безопасности. Пострадавших и разрушений в районе аэропорта нет,

– говорится в сообщении.

Как рассказывают очевидцы, во время атаки работники на стойках регистрации и в магазинах оставили свои рабочие места. В аэропорту также выключили главное табло, оставив только рекламные трансляции, а через громкоговорители людей призвали сохранять спокойствие и отойти от окон.

Как выглядит аэропорт во время атаки / Фото: Astra

После утренней атаки в Шереметьево отменили или перенесли около 200 рейсов. Согласно данным онлайн-табло, изменения коснулись более 100 рейсов на прилет и еще примерно 100 – на вылет.

Также перебои в работе зафиксировали в аэропорту Внуково, где отменили или перенесли почти 100 рейсов – 61 на прилет и 37 на вылет.

Напомним, кроме аэропорта 17 мая под атакой также оказался крупный топливный объект в Московской области. Речь идет о Солнечногорской наливной станции (СНС), входящей в систему магистральных нефтепродуктопроводов вокруг Москвы.

Станцию используют для приема, хранения и транспортировки бензина и дизельного топлива. Она расположена вблизи села Дурыкино и оснащена рядом резервуаров для горючего.

Взрывы также раздавались в Зеленограде, Сходне, Клину, Химках, Дедовске, Лобне и Наро-Фоминске.

В минобороны России заявили, что в ночь на 17 мая российская ПВО якобы сбила и перехватила 556 беспилотников над разными регионами страны. В то же время мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что более 120 дронов якобы было уничтожено над столичным регионом.

