Про це повідомляє російський телеграм-канал Astra.

Що відбувається в аеропорту Шереметьєво?

За попередньою інформацією, загоряння сталося в районі третьої злітно-посадкової смуги, однак що саме спалахнуло – наразі невідомо.

Пожежа в московському аеропорту Шереметьєво / Фото: Astra

Тим часом в пресслужбі аеропорту Шереметьєво заявили про "падіння уламків БпЛА". Там стверджують, що уламки нібито перебувають "на безпечній відстані" від зон обслуговування пасажирів і повітряних суден.

На місці працюють оперативні служби, вживаються необхідні заходи безпеки. Постраждалих і руйнувань у районі аеропорту немає,

– йдеться в повідомленні.

Як розповідають очевидці, під час атаки працівники на стійках реєстрації та в магазинах залишили свої робочі місця. В аеропорту також вимкнули головне табло, залишивши лише рекламні трансляції, а через гучномовці людей закликали зберігати спокій і відійти від вікон.

Як виглядає аеропорт під час атаки / Фото: Astra

Після ранкової атаки в Шереметьєво скасували або перенесли близько 200 рейсів. Згідно з даними онлайн-табло, зміни торкнулися понад 100 рейсів на приліт і ще приблизно 100 – на виліт.

Також перебої в роботі зафіксували в аеропорту Внуково, де скасували або перенесли майже 100 рейсів – 61 на приліт і 37 на виліт.

Нагадаємо, окрім аеропорту 17 травня під атакою також опинився великий паливний об'єкт у Московській області. Йдеться про Солнечногорську наливну станцію (СНС), що входить до системи магістральних нафтопродуктопроводів навколо Москви.

Станцію використовують для приймання, зберігання та транспортування бензину й дизельного пального. Вона розташована поблизу села Дурикіно та оснащена низкою резервуарів для пального.

Вибухи також лунали у Зеленограді, Сходні, Клину, Хімках, Дєдовську, Лобні та Наро-Фомінську.

У міноборони Росії заявили, що в ніч на 17 травня російська ППО нібито збила та перехопила 556 безпілотників над різними регіонами країни. Водночас мер Москви Сергій Собянін стверджує, що понад 120 дронів буцімто було знищено над столичним регіоном.

