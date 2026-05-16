Зокрема, Рязанського НПЗ – одного з найбільших нафтопереробних підприємств Росії, яке забезпечує пальним окупаційні війська. Про це розповіли в Генштабі ЗСУ увечері 16 травня.

Що уражено на Рязанському НПЗ?

Удар був у ніч проти 15 травня. Тепер уточнено результати влучань.

Отже, внаслідок атак на інфраструктуру Рязанського НПЗ пошкоджено установки переробки АВТ-3, АВТ-4, АТ-6 та установку гідроочищення дизельного пального.

Журналіст російської служби Радіо Свобода Марк Крутов порівняв фотографії з телеграм-каналу Supernova+ із супутниковим знімком Sentinel. Він зауважив: пошкодження та пожежа сталися саме на трубопроводах, а не на нафтових резервуарах.



Пожежа на Рязанському НПЗ 15 травня / Супутникові знімки Sentinel

До слова, канал Supernova+ показав, який вигляд має завод зараз, після пожежі.



Рязанський НПЗ – наслідки пожежі / Телеграм-канал Supernova+

Показуємо Рязанський НПЗ на карті

Важливо! Україна вдвічі збільшила удари по НПЗ у 2026 році. Менше ніж за пів року Сили оборони вгатили по 16 російських НПЗ. А це означає, що росіяни зможуть продати менше нафти і, як наслідок, отримають менше грошей у державну скарбницю на фінансування війни.

Де ще били ЗСУ 15 травня і вночі 16 травня:

уражено пункт управління ворога у районі Покровська Донецької області;

уражено пункт управління БпЛА противника у Графському на Донеччині;

уражено ангар з військовою технікою противника у Селидовому Донецької області;

завдано ураження по складу матеріально-технічних засобів противника у Бараниківці Луганської області та ремонтному підрозділу противника у Привіллі на Херсонщині;

були атаковані російські солдати в Шахтарську, Михайлівці, Ялті, Селидовому на Донеччині та в Любимівці Запорізької області.

Які економічні проблеми в Росії?

Глава НБУ Андрій Пишний розповів: третина банківського сектора Росії зазнає збитків. Економічне зростання становить всього близько одного відсотка. А от дефіцит держбюджету Росії за перший квартал уже сягнув річного розміру.