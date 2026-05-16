Що відбувається з економікою Росії?

Російський лідер стверджував, що ВВП Росії зріс на 1,8% у березні, а безробіття залишалося низьким на рівні 2,2%, про що йдеться у звіті ISW.

Також Володимир Путін повідомив такі цифри:

оптова торгівля в Росії зросла на 8% у березні 2025 року;

роздрібна торгівля – на 6,2%;

промислове виробництво – на 2,3%;

обробна промисловість – на 3%.

Зверніть увагу! Путін не згадав, що дані Міністерства економічного розвитку Росії показали річне зниження ВВП у січні та лютому 2026 року. Також він не сказав, що відомство знизило прогноз річного зростання ВВП на 2026 рік з 1,3% до 0,4%.

Українська розвідка вказує, що російський уряд уже суттєво перевищив плановий бюджетний дефіцит на 2026 рік та далі нарощує витрати. СЗРУ повідомила, що бюджетний дефіцит Росії досяг 78,4 мільярда доларів США за перші чотири місяці 2026 року.

Розвідка також прогнозує, що уряд Росії, імовірно, збільшить внутрішні запозичення, хоча вже витратив 14,8 мільярда доларів на обслуговування державного боргу за перші чотири місяці 2026 року.

Регіональні уряди Росії також збільшують витрати на вербування, що ускладнює федеральному уряду компенсацію цих витрат.

Такі витрати регіонів додатково навантажують федеральний бюджет, оскільки Москва регулярно надає регіонам кредити та списує борги, як це сталося 14 травня для Архангельської, Калузької, Липецької, Оренбурзької, Смоленської та Тульської областей.

Путін фактично визнав наявність певного економічного напруження, однак наведені ним показники узгоджуються з моделлю економіки, що підтримується значними державними витратами та воєнним попитом, а не зростанням приватного сектору,

– йдеться у тексті.

ISW зазначає, що низьке безробіття та значні державні трансферти можуть посилювати інфляційний тиск і змушувати уряд вдаватися до економічно менш ефективних заходів, таких як підвищення податків і збільшення запозичень.

Чи врятують Росію високі ціни на нафту?

Водночас очільник НБУ Андрій Пишний відзначив, що зростання цін на нафту непокоїть Нацбанк. Зокрема через те, що це розширює фінансування російського бюджету. А значить, негативно впливає на українську економіку.

Андрій Пишний Глава НБУ Але санкційний тиск усе ж таки працює. Третина банківського сектора Росії у збитках. Дефіцит держбюджету Росії за перший квартал уже досягнув річного розміру. Економічне зростання — близько одного відсотка. При цьому будь-яку офіційну економічну аналітику з Росії слід сприймати з дуже низьким рівнем довіри.

Пишний наголосив, що санкційний тиск дає ефект – і його треба посилювати.

Ми завжди виступали за те, щоб уся банківська система Росії без винятків опинилася під санкціями,

– додав очільник Нацбанку.

Цікаво! До 20-го санкційного пакета увійшла більша частина пропозицій, сформованих, зокрема, командою Національного банку, і регулятор продовжує цю роботу.

Що ще відомо про ситуацію у Росії?

Ціни на нафту виявилися для Росії низькими, тоді як курс рубля – міцним. Але потреба у витратах зросла. Також потрібні гроші на "забезпечення оборони та безпеки". Все це створює проблеми для бюджету Росії.

Тому Росія планує збалансувати свій бюджет. Але владі доведеться обирати "пріоритети" серед статей витрат.

Ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко у коментарі для 24 Каналу відзначив ситуацію з нафтою. Річ у тім, що війна в Ірані грає на руку Путіну.

Якщо бойові дії триватимуть далі, а високі ціни на нафту зберігатимуться, то до кінця року Росія зможе отримати десь 40 – 45 мільярдів доларів в бюджет.