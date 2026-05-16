Яка російська компанія оголосила про банкрутство?

Компанія повідомила кредиторів про намір звернутися до Арбітражного суду Ставропольського краю із заявою про власне банкрутство, про що пише The Moscow Times.

АТ "Монокристал" вказує на ознаки неплатоспроможності та "недостатності майна".

Згідно з аудиторським висновком, короткострокові зобов’язання "Монокристала" на кінець 2025 року перевищували оборотні активи на 3,7 мільярда рублів, а за рік активи скоротилися з 15,7 мільярда до 13,3 мільярда рублів.

Обсяг короткострокових позикових коштів зріс до 5,15 мільярда рублів, кредиторська заборгованість становила 639,4 мільйона рублів, довгострокові зобов’язання – понад 9,4 мільярда рублів.

Зауважте! При цьому штат підприємства скоротився з 1 087 осіб у 2022 році до 524 у 2025 році.

Керівництво пов’язує кризу:

з пошкодженням виробничих потужностей у Бєлгородській області під час обстрілів;

перебоями постачання сировини;

закриттям європейського ринку;

падінням попиту на електроніку в Азії.

Керівний партнер компанії Vita Liberta Сергій Конон вважає, що шанс на порятунок є – завдяки унікальності виробництва.

Виробництво штучних сапфірів такого рівня в країні, по суті, одне, і компетенції накопичувалися десятиліттями. Втратити їх легко, відновити майже неможливо,

– каже Конон.

За його словами, найбільш імовірний сценарій – глибока реструктуризація, зміна власника або продаж сапфірового напрямку новому інвестору. В іншому випадку ринок ризикує втратити одне з небагатьох високотехнологічних виробництв світового рівня.

Водночас російське медіа CNews писало, що за підсумками 2022 року, "Монокристал" займав третину світового ринку штучних сапфірів. Крім військової промисловості, вони використовуються для виробництва захисного скла смартфонів та смарт-годинників.

Нагадаємо, що банкрутство компаній у Росії наразі буденна справа. Наприклад, компанія "Російський холод" на межі банкрутства через борги. Вони вже перевищили 12,5 мільярдів рублів.

Банкрутства вимагають для чотирьох ключових структур:

АТ "Російський холод"; АТ "ТД "Російський холод""; ТОВ "Алтайхолод"; "Лагуна койл".

Вже торік виробництво морозива "Російського холоду" скоротилося на 25% – до 15 тисяч тонн. Про це все пише Dairy News.

