Що відомо про плани Гани забрати частку "Лукойла"?

За даними джерел, західноафриканська країна може використати своє переважне право на викуп частки, яка наразі пов’язана із санкційними обмеженнями, пише Bloomberg.

Йдеться про пакет акцій, що опинився під тиском міжнародних санкцій і зміною структури власності після угод з інвесторами. Зокрема, Гана вже:

розглядає реалізацію переважного права на купівлю частки;

замовила оцінку вартості активу;

повідомила "Лукойл" про свої наміри.

Паралельно приватна інвестиційна компанія Carlyle Group раніше погодилася придбати значну частину міжнародного портфеля російської компанії, що потенційно включає і ганський блок. Саме це стало одним із факторів активізації позиції Гани.

Ситуація ускладнюється тим, що європейські санкції проти російської компанії посилили невизначеність щодо проєкту родовища Pecan, який досі не запущений у повноцінну розробку. Раніше з нього вийшла норвезька Aker Energy через ризики та обмеження.

Що це означає?

Фактично йдеться про переформатування контролю над стратегічним нафтовим проєктом, де:

Санкції обмежують участь російських компаній; Держави намагаються повернути контроль над ресурсами; Міжнародні інвестори переглядають ризики.

Зауважте! Історія з ганським нафтовим блоком демонструє, як санкції поступово змінюють глобальний енергетичний ринок. Російські компанії втрачають контроль над активами, а держави-учасники дедалі активніше повертають собі стратегічні ресурси.

Які ще країни хочуть забрати частки "Лукойла"?

Болгарія та Румунія розглядають націоналізацію активів "Лукойл" у відповідь на санкції проти російських нафтових компаній. Про це 24 Каналу розповів фахівець із комунікації громадської організації Razom We Stand Максим Гардус. Він пояснив, яких наслідків для Росії це призведе.

Гардус зазначив, що у Болгарії та Румунії є величезні російські нафтові підприємства. А в Молдові – мережа автозаправних станцій та термінал для заправки літаків у Кишинівському аеропорту. У кожній із цих країн вживають різних заходів, щоб убезпечити себе від санкцій США проти російських нафтових компаній.

Наприклад, у Румунії, за його словами, досить гладко надали всім повноваження, хоча були протести проросійської опозиції, проте в цій країні вона не така сильна.

У Болгарії це майже перетворилося на кризу, тому що парламент розділився навпіл. Були суперечки між президентом і прем'єром, і все ж таки ухвалили закон, і досить великий завод "Лукойл" буде націоналізований, а потім уже виставлений на приватизацію,

– сказав він.

У той же час Молдова запросила екстрену допомогу Румунії, яка має запаси нафти і є виробником власної. Бухарест має родовище та досить старий нафтогазовий сектор.

Як США тиснуть на Росію через продаж активів "Лукойла"?

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США неодноразово продовжувало крайній термін укладання угод, про що пише Reuters.

Представники урядів США, Росії та України в останні тижні не досягли прориву на переговорах щодо мирної угоди. За словами трьох джерел, під час обговорень також ішлося про санкції США проти найбільшого російського виробника нафти – державної "Роснєфти", а також другого за величиною виробника – "Лукойлу".

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів вже три рази продовжувало дедлайн для потенційних покупців, щоб вони могли вести переговори з "Лукойлом" щодо активів на суму 22 мільярди доларів.

Представник США заявив, що Міністерство фінансів продовжило термін, аби:

сприяти поточним переговорам із "Лукойлом";

досягти угоди, яка підтримає зусилля Дональда Трампа позбавити Росію доходів, необхідних для фінансування її воєнної машини, й досягти миру".

За словами посадовця, будь-яка угода передбачає, що "Лукойл" не отримає жодної попередньої виплати, а всі кошти від продажу будуть розміщені на рахунку, де вони будуть заморожені та перебуватимуть під юрисдикцією США.

Чому санкції проти "Лукойла"відтерміновують?

Експерт Олег Пендзин розповів 24 Каналу, що на "Роснєфть" та на "Лукойл" введені санкції, але частина активів цих компаній виведена з-під обмежень у зв'язку з процесом їх реалізації.

Що із санкціями проти "Лукойла"

Річ у тім, що Міністерство фінансів США вивело закордонні активи "Лукойла" з-під санкцій через заявку від американської нафтопереробної компанії Chevron на придбання цих активів.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Загальна сума цих активів – 20 мільярдів доларів. Входить в ці активи мережа АЗС в Болгарії та Румунії, нафтопереробний комплекс в Бурґасі, Болгарія, та доволі велике нафтопереробне підприємство в Плоєшті, Румунія. До речі, в Констанції, що в Румунії також, є ще достатньо великий наливний нафтовий термінал, який належить Лукойлу.

Водночас зараз триває дискусія між компаніями щодо продажу активів. Річ у тім, що американська компанія Chevron не хоче купляти всі ці активи, а лише мережу заправок. Натомість "Лукойл" наполягає на продажі всього пакету активів.

Скільки заробляє Росія на нафті?

Як йдеться у статті Financial Times, у березні Росія могла заробляти до 150 мільйонів доларів на день додаткових надходжень до бюджету від продажу нафти, що зробило її країною, яка отримала від загострення конфлікту найбільше вигоди.

Загалом йшлося про те, що Москва вже отримала від 1,3 до 1,9 мільярда доларів прибутку з податків на експорт нафти після фактичного закриття Ормузької протоки. Видання підрахувало, що наприкінці березня Росія могла заробити 3,3 – 4,9 мільярда доларів додаткових доходів. Така оцінка виходить з припущень про те, що ціна російської Urals в середньому становить 70 – 80 доларів за барель.

Економіст Іван Ус розповів для 24 Каналу, що для Росії день війни в Україні може обходитися до 870 мільйонів доларів США. Тобто навіть якщо Росія могла отримувати до 150 мільйонів доларів, то ця сума не покриває їхні щоденні витрати.

Iван Ус, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Якщо подивитися на дефіцит російського бюджету, то за офіційними даними він склав десь 4,6 трильйона рублів в першому кварталі цього року.

Які збитки "Лукойла"?