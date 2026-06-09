Чому в "Газпромі" скоротилась кількість персоналу?

Офіційна кількість персоналу (облікова чисельність) у 2025 році скоротилася до 500,4 тисяч з 501 тисячі осіб за підсумками 2024 року, пише росЗМІ "Інтерфакс".

Дивіться також Найбагатший бізнесмен Росії готує масштабні звільнення: "Сєвєрсталь" тріщить по швах

Зниження чисельності персоналу в 2025 році пов'язане зі змінами в переліку організацій, що входять до Групи "Газпром",

– наголошується у звіті.

Показник скоротився вперше за останні 7 років: попереднє зниження було зафіксовано за підсумками 2018 року. Хоча падіння чисельності поки що виглядає символічним, воно відбувається на тлі серйозних викликів для російської газової галузі.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

При цьому за підсумками 2025 року плинність кадрів у Групі "Газпром" скоротилася до 6,9% із 8,2%. На динаміку показника вплинули "вжиті заходи, спрямовані на утримання персоналу", зазначає компанія.

Молоді все менше, а вахтовиків – більше

Ще однією тенденцією стало скорочення кількості випускників, які після навчання залишаються працювати у структурі компанії. У 2025 році "Газпром" працевлаштував після практики:

3 799 випускників шкіл;

2 128 випускників вишів;

1 671 випускника закладів професійної освіти.

Кількість працевлаштованих випускників університетів за рік скоротилася на 6%, що може свідчити про зниження привабливості роботи в компанії для молодих спеціалістів.

Натомість на 0,8% до 61,1 тисячі осіб зросла чисельність вахтового персоналу. Це обумовлено "введенням в експлуатацію нових об'єктів з вахтовою формою обслуговування у віддалених районах".

Останні новини про "Газпром" Росії