Який підрозділ "Газпрому" приватизує Німеччина?

Про це повідомив генеральний директор підрозділу, раніше відомого як Gazprom Germania, Егберт Леге, пише Financial Times.

Компанія, яка тепер працює під назвою Sefe, планує залучити від 1,5 до 2 мільярдів євро через збільшення капіталу. За словами Леге, ці кошти підуть на розвиток напрямку, пов’язаного з управлінням інфраструктурними активами.

У компанії зазначили, що можуть реалізувати збільшення капіталу протягом наступних 9 – 12 місяців, якщо держава дасть згоду.

Керівник Sefe зауважив, що війна в Ірані пришвидшила плани приватизації колишнього підрозділу "Газпрому". Адже перебої постачань із Близького Сходу спричинили зростання цін на газ і підкреслили важливість надійних джерел енергії для країни.

Ми обговорюємо з урядом, чи є в нього певні пріоритети або обмеження, з огляду на те, що ми перебуваємо в дуже важливий момент для енергетичної безпеки Європи та Німеччини,

– додав Леге.

Зауважте! Пропозицію вже передали до Міністерства економіки Німеччини, і наразі тривають відповідні переговори.

Навіщо продавати підрозділ "Газпрому"?

Наразі німецький уряд володіє 100% колишнього підрозідул "Газпрому". Процес приватизації стане першим кроком до зменшення частки держави у компанії.

Відповідно до прваил ЄС, Берлін має продати більшу частину компанії, скоротивши свою частку до рівня 25% плюс одна акція до 2028 року, пише Reuters.

У Міністерстві економіки Німеччини повідомили, що наразі розглядають різні варіанти приватизації Sefe, однак остаточних рішень поки немає.

Деякі експерти припускали, що Sefe можуть об'єднати з імпортером газу Uniper. Цю компанію уряд також націоналізував у 2022 році після різкого скорочення постачань російського газу до Європи.

Уряд вивчає цей варіант. Оскільки він володіє обома компаніями, логічно оцінити, чи може об’єднання створити додаткову вартість. Але наразі ми працюємо над окремим сценарієм для Sefe,

– пояснив Леге.

Важливо! Sefe відіграє важливу роль у газопостачанні Німеччини. Підприємство управляє приблизно 4 200 кілометрів газотранспортної мережі, тобто близько 10% усієї системи країни.

