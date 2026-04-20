Какое подразделение "Газпрома" приватизирует Германия?

Об этом сообщил генеральный директор подразделения, ранее известного как Gazprom Germania, Эгберт Леге, пишет Financial Times.

Компания, которая теперь работает под названием Sefe, планирует привлечь от 1,5 до 2 миллиардов евро через увеличение капитала. По словам Леге, эти средства пойдут на развитие направления, связанного с управлением инфраструктурными активами.

В компании отметили, что могут реализовать увеличение капитала в течение следующих 9 – 12 месяцев, если государство даст согласие.

Руководитель Sefe отметил, что война в Иране ускорила планы приватизации бывшего подразделения "Газпрома". Ведь перебои поставок с Ближнего Востока вызвали рост цен на газ и подчеркнули важность надежных источников энергии для страны.

Мы обсуждаем с правительством, есть ли у него определенные приоритеты или ограничения, учитывая то, что мы находимся в очень важный момент для энергетической безопасности Европы и Германии,

– добавил Леге.

Заметьте! Предложение уже передали в Министерство экономики Германии, и сейчас продолжаются соответствующие переговоры.

Зачем продавать подразделение "Газпрома"?

Сейчас немецкое правительство владеет 100% бывшего подразделения "Газпрома". Процесс приватизации станет первым шагом к уменьшению доли государства в компании.

Согласно прваил ЕС, Берлин должен продать большую часть компании, сократив свою долю до уровня 25% плюс одна акция до 2028 года, пишет Reuters.

В Министерстве экономики Германии сообщили, что сейчас рассматривают различные варианты приватизации Sefe, однако окончательных решений пока нет.

Некоторые эксперты предполагали, что Sefe могут объединить с импортером газа Uniper. Эту компанию правительство также национализировало в 2022 году после резкого сокращения поставок российского газа в Европу.

Правительство изучает этот вариант. Поскольку оно владеет обеими компаниями, логично оценить, может ли объединение создать дополнительную стоимость. Но пока мы работаем над отдельным сценарием для Sefe,

– объяснил Леге.

Важно! Sefe играет важную роль в газоснабжении Германии. Предприятие управляет примерно 4 200 километров газотранспортной сети, то есть около 10% всей системы страны.

