Какая страна призвала вернуться к газу России?

Об этом сказал вице-премьер Италии Маттео Сальвини, о чем пишет Euractiv.

Читайте также Словакия подаст в суд на ЕС из-за запрета российского газа, – Фицо

Согласно материалу, Маттео Сальвини – во время митинга европейских ультраправых сил в Милане призвал Европейский Союз – призвал приостановить действие Пакта стабильности. Он также заявил, что следует предоставить немедленную гибкость в государственных расходах.

По его мнению, таким образом удастся защитить домохозяйства от стремительного роста цен на энергоносители.

Он также выступил за восстановление импорта российского газа, призывая Брюссель следовать тому, что он назвал "временным смягчением ограничений США",

– говорится в тексте.

Обратите внимание! Сальвини заявил, что вместо того, чтобы "закрывать школы и фабрики", следует снова закупать газ отовсюду, включая Россию.

Напомним, что уже с этого года Европа постепенно отказывается от российского газа. Об этом в частности сообщали на сайте пресс-службы ЕС.

Известно в частности о таких датах:

с 25 апреля 2026 года – прекращаются краткосрочные контракты на поставку сжиженного природного газа;

с 17 июня 2026 года – краткосрочные контракты на поставку трубопроводного газа;

с 1 января 2027 года – долгосрочные контракты на импорт СПГ;

с 30 сентября 2027 года – импорт трубопроводного газа по долгосрочным контрактам.

Обратите внимание! Но государства-члены могут продлить этот срок – до 31 октября 2027 года – если их газовые хранилища будут заполнены ниже установленных уровней.

Что еще следует знать о ситуации с российским газом?