Об этом заявил словацкий премьер Роберт Фицо, сообщает Reuters.
К теме МВФ призвал ЕС не компенсировать рост цен на энергоносители для потребителей
Что известно о решении Фицо относительно суда с ЕС из-за российского газа?
Иск будет подан с критикой процедуры принятия соответствующего регламента.
По мнению правительства Словакии, это является явным нарушением всех принципов, на которых основываются договоры ЕС,
– подчеркнул Фицо.
Словацкий премьер также подчеркнул, что решение по санкциям и вопросам внешней политики должны приниматься единогласно.
Он добавил, что правительство подаст иск до 27 апреля. Ранее аналогичный иск уже подала Венгрия, а Словакия предупреждала о намерении сделать то же самое.
Обе страны продолжают получать российский газ, несмотря на усилия ЕС избавиться от зависимости от российских энергоносителей и сократить финансирование войны России против Украины.
Запрет на импорт российского газа поддержало большинство стран ЕС, что позволило преодолеть сопротивление Словакии и Венгрии при принятии решения.
Как ЕС пытается отказаться от российского газа?
3 декабря 2025 года представители Европейского совета и Европарламента достигли предварительной договоренности о полном отказе от импорта российского природного газа до 2027 года.
В феврале 2026 года ЕС импортировал рекордные 14,20 миллиона тонн СПГ, превысив исторический максимум января в 13,67 миллиона тонн. Россия осталась второй по величине поставщиком с 1,6 миллиона тонн.
ЕС призывает государства-члены начать заполнение газовых хранилищ как можно быстрее из-за ожидаемого роста цен летом. Страны должны выполнить обязательства по обеспечению резервов до 1 декабря.