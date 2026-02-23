Сколько газа импортировал ЕС?

По оценкам аналитической компании Kpler, в феврале страны Европы импортировали рекордные объемы СПГ – 14,20 миллионов тонн, пишет Reuters.

В этом месяце закупки сжиженного газа в ЕС превысили исторический максимум, зафиксированный в январе – 13,67 миллиона тонн.

Также поставки СПГ на целых 22% выросли по сравнению с февралем 2025 – тогда европейские страны приобрели 11,63 миллиона тонн газа.

Высокий спрос Европы на СПГ объясняется тем, что странам необходимо пополнять истощенные из-за зимних морозов газовые хранилища. Сейчас они заполнены всего на 32%, тогда как последние 5 лет в среднем в этот период показатель достигал в 49%.

Поэтому ожидается, что спрос на газ в Европе в ближайшее время будет оставаться высоким.

Заметьте! Нарастить закупки газа в ЕС удалось частично за счет слабого спроса в Китае. Сейчас Пекин избегает закупок СПГ на спотовом рынке. Дело в том, что зима в большинстве регионов страны была мягкой, что снизило потребность в нем. И цены на спотовом рынке выше, чем на трубопроводный газ.

Кто поставляет газ в Европу?

Главным поставщиком СПГ для Европы сейчас является США. Аналитики Kpler подсчитали, что в феврале американские поставки составили 8,05 миллиона тонн – это около 57% от всего импорта.

Однако Россия все еще продает много газа в Европу. В феврале в страны блока поступило 1,6 миллиона тонн российского газа, что сделало Москву вторым по величине импортером СПГ на континент.

В то же время рост предложения из США, вероятно, позволит удовлетворить европейский спрос,

– считают эксперты.

Ожидается, что в марте экспорт американского СПГ вырастет до 11,19 миллиона тонн – это будет второй крупнейший показатель за всю историю поставок в Европу.

Важно! Чтобы ускорить диверсификацию импорта газа и отказ от российских энергоносителей, ЕС планирует освободить от дополнительных проверок партии от главных поставщиков, например, США, Норвегию, Катар и т.д., пишет Reuters.

