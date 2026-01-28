Евросоюз официально запускает процесс полного отказа от российского газа, который еще несколько лет назад был ключевым энергоресурсом для блока. 26 января страны приняли решение о поэтапном отказе от трубопроводного и сжиженного газа.

Несмотря на то, что за годы полномасштабной войны доля поставок газа из России в ЕС сократилась, она до сих пор сохраняется на определенном уровне. Этим шагом Европа окончательно пытается избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.

Для России же это решение будет означать дальнейшее сужение доступа к одному из самых прибыльных рынков сбыта.

24 Канал узнал, что предусматривает регламент об отказе от российского газа, когда Европа окончательно прекратит импорт по краткосрочным и долгосрочным контрактам, и как это ударит по России.

Как Россия шантажировала Европу газом?

Как рассказал для 24 Канала эксперт по энергетическим вопросам Игорь Стукаленко, еще в 2022 году, после того как Россия вторглась в Украину полномасштабно, Европа начала нарабатывать план RePowerEU.

Обратите внимание! Стратегическая часть плана RePowerEU заключалась как раз в том, чтобы прекратить импорт российского топлива, в частности газа.

В тот период в целом ситуация с поставками газа была сложная, в частности из-за того, что россияне шантажировали европейский рынок.

Игорь Стукаленко Руководитель энергетических программ Центра глобалистики "Стратегия XXI", старший исследователь В частности, произошло шантажирование "Северным потоком", когда россияне требовали оплату за газ от европейцев, а затем начали сокращать поставки. В результате они полностью перекрыли "Северный поток", а затем на нем произошел взрыв.

Заметьте! Взрывы на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" случились 26 сентября 2022 года, что привело к масштабным утечкам газа. К слову, "Северный поток – 2" так и не был запущен в работу, ведь его строительство завершилось только в 2021 году, а впоследствии Россия начала вторжение в Украину.

После этих событий российский газ все еще продолжал поступать в европейские страны, несмотря на прекращение поставок по северным трубопроводам "Северный поток" и Ямал – Европа.

Поэтому поставки сетевого газа (магистрального) продолжались по двум маршрутам: украинскому и турецкому. Эти поставки были примерно на таких уровнях: транзитом через Украину проходило где-то в среднем до 50 миллионов кубометров газа в сутки, через Турцию – так же.

Впрочем в начале 2025 года Украина закончила транзитный контракт с "Газпромом". Зато через "Турецкий поток", а именно через пункт пересечения границы между Турцией и Болгарией, только за вчера (26 января – 24 Канал) поступило 56 миллионов кубических метров в сутки, говорит Стукаленко.

Ситуация с российским СПГ совсем другая, ведь поставки этого газа в Европу не только не остановились, они еще и развивались с 2022 года.

Были разные причины, в частности строительство заводов по производству сжиженного газа на Ямале, где была доля европейских компаний. На сегодня поставки СПГ продолжаются,

– добавляет господин Игорь.

По словам эксперта, Евросоюзу долгое время не удавалось принять четкий план по запрету российского газа. И одна из причин – позиция Венгрии и Словакии. Они аргументировали и аргументируют до сих пор это безопасностью страны, а потому блокировали окончательное принятие плана.

Сейчас известно, что Венгрия и Словакия планируют обжаловать в суде решение ЕС об отказе от российских энергоносителей. В частности, Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии, назвал регламент "масштабным юридическим мошенничеством".

Еврокомиссия же признала право Венгрии и Словакии на судебное обжалование, впрочем пока там надеются решить вопрос путем обсуждения.

Какие запреты прописаны в регламенте по российскому газу?

Как добавляет Стукаленко, еще в декабре 2025 года в Европейском совете удалось достичь определенного компромисса. Речь идет о так называемой программе поэтапного сокращения импорта российского газа:

Первый запрет касается новых контрактов по поставкам. Есть определенное количество контрактов, которые еще работают на сегодня, но новых заключать уже не будут. Дедлайн – 1 января 2026 года.

Есть определенное количество контрактов, которые еще работают на сегодня, но новых заключать уже не будут. Дедлайн – 1 января 2026 года. Второй касается СПГ . Есть два вида контрактов: долговременные и краткосрочные. Краткосрочные запрещают заключать уже с 25 апреля этого года.

. Есть два вида контрактов: долговременные и краткосрочные. Краткосрочные запрещают заключать уже с 25 апреля этого года. Третий – долгосрочные контракты по СПГ. До 1 января 2027 года прекращается действие таких контрактов.

До 1 января 2027 года прекращается действие таких контрактов. Четвертый касается магистрального газа – до 17 июня должно закончиться заключение новых краткосрочных контрактов. Относительно долгосрочных – до 30 сентября 2027 года.

Единственное, по этим контрактам есть примечание о возможном переносе даты, но не позднее 1 ноября 2027 года. Думаю, что такое примечание касается таких стран, как Венгрия, в первую очередь,

– добавляет эксперт.

Кроме того, в регламенте сохранен пункт о приостановлении, что дает возможность Европейской комиссии приостановить действие решения до четырех недель в случае внезапных событий, например угрозы энергоснабжения.

Также до 1 марта 2026 года государства ЕС обязаны подготовить национальные планы диверсификации газовых поставок и определить возможные трудности с замещением российского газа.

Таким образом, как отмечает для 24 Канала экономист Олег Гетман, действующими до определенного периода будут только старые контракты по поставкам российского газа, а новые не будут заключаться.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Интересно, что цены на газ после того, как прекратятся контракты, не прыгнут вверх. Дело в том, что с 2022 года по 2025 год европейцы почти отказались от российского газа. Например, ранее объемы трубопроводного российского газа были более 100 миллиардов кубометров в год, а сейчас только 18 кубометров.

Напоминаем, 27 государств – членов ЕС официально приняли постановление о постепенном прекращении импорта российского газа из трубопроводов и сжиженного природного газа в ЕС, пишут в пресс-службе Совета Евросоюза. Новые правила также включают меры по эффективному мониторингу и диверсификации энергоснабжения.

За нарушение правил в регламенте предусмотрены санкции: для физических лиц – штраф не менее 2,5 миллиона евро; для компаний – штраф не менее €40 миллионов евро, или не менее 3,5% от общего годового мирового оборота компании, или 300% от оцененного оборота соответствующей транзакции.

Каким будет влияние на Россию?

Стукаленко заявляет, что в нынешних условиях российский газ составляет от 12 до 13% в общем пакете импорта Европы. Ранее его доля могла составлять даже до 50%.

Несмотря на это Европа до сих пор платит России немалые средства за газ:

Согласно данным отчета CREA за декабрь 2025 года, Венгрия стала крупнейшим импортером ЕС, приобретя российского ископаемого топлива на сумму 337 миллионов евро, из которых трубопроводного газа – на 207 миллионов евро.

В отчете говорится о том, что ЕС до сих пор остается крупнейшим покупателем СПГ России, обеспечивая реализацию почти половины (49%) общего объема ее экспорта. По трубопроводному газу ЕС также лидировал среди покупателей, импортируя 35% трубопроводного газа России.

А если взять 5 крупнейших импортеров российского ископаемого топлива вместе с ЕС, то они все вместе заплатили в декабре России 1,4 миллиарда евро.

Однако в 2024 году Европейский Союз заплатил России примерно 21,6 – 23 миллиарда евро за импорт энергоносителей, в частности газа и нефти. А в первой половине 2025 года ЕС импортировал российских энергоресурсов, включая трубопроводный газ и СПГ, на более 11,4 миллиарда евро, писал Reuters.

Гетман рассказывает, что именно Венгрия и Словакия сейчас получают газ из России через "Турецкий поток" – единственный трубопровод, который до сих пор транзитом поставляет газ в Европу.

В год это 18 миллиардов кубометров, то есть ориентировочно 5 миллиардов евро, которые платят эти страны России.

Кроме того, россияне продают объем СПГ Европе ориентировочно на 7 миллиардов евро в год.

Поэтому запрет этих двух ресурсов будет стоить российскому бюджету примерно 12 миллиардов евро.

Это будет довольно ощутимо, особенно на фоне того, что сейчас у россиян огромный дефицит бюджета, говорит господин Олег. А еще добавляется резкий спад цен на мировую нефть: российская марка нефти Urals на 15 – 20 долларов за баррель дешевле, чем международная эталонная марка нефти Brent.

В прошлом году из-за спада цены на нефть российский бюджет имел дефицит в около 5 триллионов рублей, и в этом году дефицит будет таким же.

То есть еще больше дефицита, еще больше кредитов на внутреннем рынке под большие проценты, а также печатание рублей, что приведет к девальвации нацвалюты, можно ожидать уже в этом году в России,

– добавляет Олег Гетман.

Какие страны могут заменить российский газ для ЕС?

Стукаленко добавляет, что после запрета на российский газ для ЕС важными путями поставки остается трубопроводный газ из Норвегии. Кроме того, это еще и пункт соединения между Африкой и Европой, через который идет импорт газа из Алжира.

Остается важным южный коридор поставки, в частности газ из Азербайджана, которому, кстати, предоставляются определенные преференции в регламенте о запрете российского газа,

– отметил господин Игорь.

Интересно, что в документе даже отдельно прописано относительно таможенного оформления и подачи деклараций о происхождении газа, чтобы не пропускать в ЕС российский газ под видом какого-то другого.

Дело в том, что часть газа из Азербайджана идет через Турцию. Учитывая то, что в Турции есть немало источников поступления ресурса, Европа хочет перестраховаться, чтобы через пункт передачи к ним не попадал российский газ.

Однако поставщиков СПГ есть немало, а основной для Европы – американский СПГ. Кроме того, рынок СПГ похож на рынок нефти. И того, что сейчас производится, уже больше, чем того, что потребляется.

Кроме того, инфраструктура СПГ в Европе довольно существенная – практически все побережье Средиземного моря, Северного моря, Балтийского моря, а также Атлантического океана,

– подытожил энергетический эксперт.

Положительно настроен по этому поводу и Гетман, который отмечает то, что Европе удалось диверсифицировать свои поставки.

Те объемы, которые остались, – это менее 10% от объемов, которые ЕС потребляет того или иного газа. Поэтому заменить этот объем не трудно, и сделать это можно в течение года,

– говорит Гетман.

Как и Стукаленко, Гетман говорит об американском СПГ, почти половину потребления которого США поставляют в Европу. Также поставщиками СПГ в Европу являются отдельные страны Аравийского полуострова и Африки.