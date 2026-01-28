Евросоюз официально запускает процесс полного отказа от российского газа, который еще несколько лет назад был ключевым энергоресурсом для блока. 26 января страны приняли решение о поэтапном отказе от трубопроводного и сжиженного газа.

Несмотря на то, что за годы полномасштабной войны доля поставок газа из России в ЕС сократилась, она до сих пор сохраняется на определенном уровне. Этим шагом Европа окончательно пытается избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.

Для России же это решение будет означать дальнейшее сужение доступа к одному из самых прибыльных рынков сбыта.

24 Канал узнал, что предусматривает регламент об отказе от российского газа, когда Европа окончательно прекратит импорт по краткосрочным и долгосрочным контрактам, и как это ударит по России.

Как рассказал для 24 Канала эксперт по энергетическим вопросам Игорь Стукаленко, еще в 2022 году, после того как Россия вторглась в Украину полномасштабно, Европа начала нарабатывать план RePowerEU.

Обратите внимание! Стратегическая часть плана RePowerEU заключалась как раз в том, чтобы прекратить импорт российского топлива, в частности газа.

В тот период в целом ситуация с поставками газа была сложная, в частности из-за того, что россияне шантажировали европейский рынок.

Игорь Стукаленко

Руководитель энергетических программ Центра глобалистики "Стратегия XXI", старший исследователь

В частности, произошло шантажирование "Северным потоком", когда россияне требовали оплату за газ от европейцев, а затем начали сокращать поставки. В результате они полностью перекрыли "Северный поток", а затем на нем произошел взрыв.

Заметьте! Взрывы на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" случились 26 сентября 2022 года, что привело к масштабным утечкам газа. К слову, "Северный поток – 2" так и не был запущен в работу, ведь его строительство завершилось только в 2021 году, а впоследствии Россия начала вторжение в Украину.

После этих событий российский газ все еще продолжал поступать в европейские страны, несмотря на прекращение поставок по северным трубопроводам "Северный поток" и Ямал – Европа.

  • Поэтому поставки сетевого газа (магистрального) продолжались по двум маршрутам: украинскому и турецкому. Эти поставки были примерно на таких уровнях: транзитом через Украину проходило где-то в среднем до 50 миллионов кубометров газа в сутки, через Турцию – так же.
  • Впрочем в начале 2025 года Украина закончила транзитный контракт с "Газпромом". Зато через "Турецкий поток", а именно через пункт пересечения границы между Турцией и Болгарией, только за вчера (26 января – 24 Канал) поступило 56 миллионов кубических метров в сутки, говорит Стукаленко.

Ситуация с российским СПГ совсем другая, ведь поставки этого газа в Европу не только не остановились, они еще и развивались с 2022 года.

Были разные причины, в частности строительство заводов по производству сжиженного газа на Ямале, где была доля европейских компаний. На сегодня поставки СПГ продолжаются,
– добавляет господин Игорь.

По словам эксперта, Евросоюзу долгое время не удавалось принять четкий план по запрету российского газа. И одна из причин – позиция Венгрии и Словакии. Они аргументировали и аргументируют до сих пор это безопасностью страны, а потому блокировали окончательное принятие плана.

Сейчас известно, что Венгрия и Словакия планируют обжаловать в суде решение ЕС об отказе от российских энергоносителей. В частности, Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии, назвал регламент "масштабным юридическим мошенничеством".

Еврокомиссия же признала право Венгрии и Словакии на судебное обжалование, впрочем пока там надеются решить вопрос путем обсуждения.

Как добавляет Стукаленко, еще в декабре 2025 года в Европейском совете удалось достичь определенного компромисса. Речь идет о так называемой программе поэтапного сокращения импорта российского газа:

  • Первый запрет касается новых контрактов по поставкам. Есть определенное количество контрактов, которые еще работают на сегодня, но новых заключать уже не будут. Дедлайн – 1 января 2026 года.
  • Второй касается СПГ. Есть два вида контрактов: долговременные и краткосрочные. Краткосрочные запрещают заключать уже с 25 апреля этого года.
  • Третий – долгосрочные контракты по СПГ. До 1 января 2027 года прекращается действие таких контрактов.
  • Четвертый касается магистрального газа – до 17 июня должно закончиться заключение новых краткосрочных контрактов. Относительно долгосрочных – до 30 сентября 2027 года.

Единственное, по этим контрактам есть примечание о возможном переносе даты, но не позднее 1 ноября 2027 года. Думаю, что такое примечание касается таких стран, как Венгрия, в первую очередь,
– добавляет эксперт.

Кроме того, в регламенте сохранен пункт о приостановлении, что дает возможность Европейской комиссии приостановить действие решения до четырех недель в случае внезапных событий, например угрозы энергоснабжения.

Также до 1 марта 2026 года государства ЕС обязаны подготовить национальные планы диверсификации газовых поставок и определить возможные трудности с замещением российского газа.

Таким образом, как отмечает для 24 Канала экономист Олег Гетман, действующими до определенного периода будут только старые контракты по поставкам российского газа, а новые не будут заключаться.

Олег Гетман

Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы

Интересно, что цены на газ после того, как прекратятся контракты, не прыгнут вверх. Дело в том, что с 2022 года по 2025 год европейцы почти отказались от российского газа. Например, ранее объемы трубопроводного российского газа были более 100 миллиардов кубометров в год, а сейчас только 18 кубометров.

  • Напоминаем, 27 государств – членов ЕС официально приняли постановление о постепенном прекращении импорта российского газа из трубопроводов и сжиженного природного газа в ЕС, пишут в пресс-службе Совета Евросоюза. Новые правила также включают меры по эффективному мониторингу и диверсификации энергоснабжения.
  • За нарушение правил в регламенте предусмотрены санкции: для физических лиц – штраф не менее 2,5 миллиона евро; для компаний – штраф не менее €40 миллионов евро, или не менее 3,5% от общего годового мирового оборота компании, или 300% от оцененного оборота соответствующей транзакции.

Стукаленко заявляет, что в нынешних условиях российский газ составляет от 12 до 13% в общем пакете импорта Европы. Ранее его доля могла составлять даже до 50%.

Несмотря на это Европа до сих пор платит России немалые средства за газ:

  • Согласно данным отчета CREA за декабрь 2025 года, Венгрия стала крупнейшим импортером ЕС, приобретя российского ископаемого топлива на сумму 337 миллионов евро, из которых трубопроводного газа – на 207 миллионов евро.
  • В отчете говорится о том, что ЕС до сих пор остается крупнейшим покупателем СПГ России, обеспечивая реализацию почти половины (49%) общего объема ее экспорта. По трубопроводному газу ЕС также лидировал среди покупателей, импортируя 35% трубопроводного газа России.
  • А если взять 5 крупнейших импортеров российского ископаемого топлива вместе с ЕС, то они все вместе заплатили в декабре России 1,4 миллиарда евро.
  • Однако в 2024 году Европейский Союз заплатил России примерно 21,6 – 23 миллиарда евро за импорт энергоносителей, в частности газа и нефти. А в первой половине 2025 года ЕС импортировал российских энергоресурсов, включая трубопроводный газ и СПГ, на более 11,4 миллиарда евро, писал Reuters.

Гетман рассказывает, что именно Венгрия и Словакия сейчас получают газ из России через "Турецкий поток" – единственный трубопровод, который до сих пор транзитом поставляет газ в Европу.

  • В год это 18 миллиардов кубометров, то есть ориентировочно 5 миллиардов евро, которые платят эти страны России.
  • Кроме того, россияне продают объем СПГ Европе ориентировочно на 7 миллиардов евро в год.
  • Поэтому запрет этих двух ресурсов будет стоить российскому бюджету примерно 12 миллиардов евро.

Это будет довольно ощутимо, особенно на фоне того, что сейчас у россиян огромный дефицит бюджета, говорит господин Олег. А еще добавляется резкий спад цен на мировую нефть: российская марка нефти Urals на 15 – 20 долларов за баррель дешевле, чем международная эталонная марка нефти Brent.

В прошлом году из-за спада цены на нефть российский бюджет имел дефицит в около 5 триллионов рублей, и в этом году дефицит будет таким же.

То есть еще больше дефицита, еще больше кредитов на внутреннем рынке под большие проценты, а также печатание рублей, что приведет к девальвации нацвалюты, можно ожидать уже в этом году в России,
– добавляет Олег Гетман.

Стукаленко добавляет, что после запрета на российский газ для ЕС важными путями поставки остается трубопроводный газ из Норвегии. Кроме того, это еще и пункт соединения между Африкой и Европой, через который идет импорт газа из Алжира.

Остается важным южный коридор поставки, в частности газ из Азербайджана, которому, кстати, предоставляются определенные преференции в регламенте о запрете российского газа,
– отметил господин Игорь.

  • Интересно, что в документе даже отдельно прописано относительно таможенного оформления и подачи деклараций о происхождении газа, чтобы не пропускать в ЕС российский газ под видом какого-то другого.
  • Дело в том, что часть газа из Азербайджана идет через Турцию. Учитывая то, что в Турции есть немало источников поступления ресурса, Европа хочет перестраховаться, чтобы через пункт передачи к ним не попадал российский газ.

Однако поставщиков СПГ есть немало, а основной для Европы – американский СПГ. Кроме того, рынок СПГ похож на рынок нефти. И того, что сейчас производится, уже больше, чем того, что потребляется.

Кроме того, инфраструктура СПГ в Европе довольно существенная – практически все побережье Средиземного моря, Северного моря, Балтийского моря, а также Атлантического океана,
– подытожил энергетический эксперт.

Положительно настроен по этому поводу и Гетман, который отмечает то, что Европе удалось диверсифицировать свои поставки.

Те объемы, которые остались, – это менее 10% от объемов, которые ЕС потребляет того или иного газа. Поэтому заменить этот объем не трудно, и сделать это можно в течение года,
– говорит Гетман.

Как и Стукаленко, Гетман говорит об американском СПГ, почти половину потребления которого США поставляют в Европу. Также поставщиками СПГ в Европу являются отдельные страны Аравийского полуострова и Африки.