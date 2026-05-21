Какие последствия обстрелов?

На утро из-за вражеских атак энергетические объекты и артиллерийские обстрелы в прифронтовых регионах без электроснабжения оказались жители в четырех областях, сообщает Укрэнерго.

Речь идет о регионах, которые ежедневно страдают от обстрелов энергетической инфраструктуры:

Днепропетровской;

Харьковской;

Запорожскую;

и Сумскую область.

Энергетики приступили к восстановительным работам на поврежденных объектах сразу, как только позволили условия безопасности. Однако на ремонт оборудования понадобится время.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов,

– отметили в компании.

Какие регионы пострадали от непогоды?

Кроме российских обстрелов, работы ремонтникам добавила непогода. Из-за сильных ливней и грозы на утро без света остались жители более 160 населенных пунктов в шести регионах страны:

Черниговской;

Киевской;

Днепропетровской;

Харьковской;

Черкасской;

и Полтавской областях.

На местах обрывов и других повреждений уже работают ремонтные бригады местных облэнерго. Они занимаются восстановлением поврежденных непогодой сетей, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома всех абонентов.

Важно! Плановых отключений электроэнергии в Украине сегодня Министерство энергетики не планирует. Однако ситуация в энергосистеме может меняться в течение суток, поэтому найти актуальную информацию по электроснабжению можно на официальных страницах своих облэнерго в регионе.

Какое потребление электроэнергии в Украине?

Вместе с тем потребление электроэнергии в четверг в Украине снизилось. В 9:30 четверга его уровень был на 2,9% ниже, чем в то же время в среду.

Энергетики объясняют такую тенденцию ясной погодой, которая царит в большинстве регионов страны, кроме западных областей. Поэтому бытовые солнечные электростанции работают эффективно, а это ведет к уменьшению потребления электричества из общей сети.

Однако энергетики все равно призывают по возможности экономно использовать электроэнергию в течение всех суток. Дело в том, что это помогает снизить общую нагрузку на энергосистему.

Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно. Не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в вечерние часы – с 18:00 до 22:00,

– заявили в Укрэнерго.

Заметьте! Эксперты говорят, что в последнее время в Украине широкое распространение получили бытовые солнечные панели. Как рассказал эксперт по энергетике Андрей Закревский в комментарии 24 Канала, их суммарная установленная мощность этого типа электростанций превысила 7 гигаватт и приближается к той, которую обеспечивают АЭС. Поэтому этим летом именно погода будет значительно влиять на ситуацию с отключением света.

Что известно о предыдущих обстрелах энергетики?

Вчера, в ночь на 20 мая, российские войска в очередной раз атаковали Одессу. Из-за обстрелов часть жителей осталась без света – несколько десятков домохозяйств. Однако на утро энергетики уже смогли восстановить электроснабжение для части потребителей

Также 20 мая россияне нанесли удар по энергетическому объекту на территории Днепропетровской области. В результате атаки без электроэнергии остались 39 населенных пунктов. По состоянию на 17:43 вчера электроснабжение удалось вернуть в 19 населенных пунктов области.

В то же время в Укрэнерго сообщили, что вчера российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру еще в пяти регионах Украины. Из-за дроновых ударов и артиллерийских обстрелов частичные обесточивания зафиксировали в Запорожской, Донецкой, Харьковской, Черниговской и Сумской областях.