Чому "Сєвєрсталь" планує почали економити?
Основний акціонер і голова ради директорів компанії Олексій Мордашов заявив, що компанія вже скоротила інвестиційну програму на 2026 рік на 24%, а в майбутньому обсяги капіталовкладень можуть бути урізані ще сильніше, пише The Moscow Times.
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Ми зупинили прийом нових співробітників на "Сєвєрсталь". Можливо, йтиметься про деяку оптимізацію персоналу,
– сказав він.
Мордашов, який є найбагатшим російським бізнесменом зі статками в 37 мільярдів доларів, поскаржився на різке погіршення фінансових показників "Сєвєрсталі".Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Так, рентабельність компанії з EBITDA з початку року становить близько 12%, тоді як раніше нормою було 30 – 40%. Одночасно "Сєвєрсталь" зіткнулася з негативним грошовим потоком.
Наша прибутковість радикально впала. Ми вже увійшли до негативного кешу. Ми витрачаємо на інвестиції більше, ніж заробляємо,
– визнав Мордашов.
Головною причиною кризи він назвав різке падіння попиту на металопродукцію. За його даними, у 2025 році споживання сталі в Росії скоротилося на 14%, а за перші чотири місяці 2026 року – ще на 13%. Загалом за останні три роки ринок втратив близько 30% обсягів.
При цьому Мордашов каже, що "Сєвєрсталь" не може зупинити всі поточні інвестиційні проєкти, попри кризу в галузі.
Ми вже далеко залізли, і у разі заморозки буде втрата того, що витрачено. Навіть технічно дуже важко загальмувати, коли ми законтрактовані, все йде. Доведеться, мабуть, за це платити,
– констатував бізнесмен.
З погляду Мордашова загалом російська економіка демонструє ознаки "переохолодження". Серед них він назвав уповільнення інвестицій та погіршення ситуації на ринку праці.
Що відомо про занепад металургії Росії?
Новолипецький металургійний комбінат завершив перший квартал 2026 року зі збитком у 5,9 мільярдів рублів, що майже в п'ять разів більше, ніж за той же період минулого року.
Металургійна галузь Росії стикається з серйозними проблемами, такими як падіння внутрішнього попиту, скорочення експорту через санкції та перевиробництво. Споживання сталі в Росії різко знизилося, внутрішній попит впав на 15% у першому кварталі 2026 року.
Тим часом асоціація "Русская сталь" просить Кремль переглянути акциз на рідку сталь, стимулювати внутрішнє споживання металу та запровадити тарифну надбавку на імпорт металопрокату. Виробництво сталі в Росії скоротилося, а імпорт з Казахстану та Китаю зростає, що викликає кризу в металургійній галузі.