Чому "Сєвєрсталь" планує почали економити?

Основний акціонер і голова ради директорів компанії Олексій Мордашов заявив, що компанія вже скоротила інвестиційну програму на 2026 рік на 24%, а в майбутньому обсяги капіталовкладень можуть бути урізані ще сильніше, пише The Moscow Times.

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Ми зупинили прийом нових співробітників на "Сєвєрсталь". Можливо, йтиметься про деяку оптимізацію персоналу,

– сказав він.

Мордашов, який є найбагатшим російським бізнесменом зі статками в 37 мільярдів доларів, поскаржився на різке погіршення фінансових показників "Сєвєрсталі".

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Так, рентабельність компанії з EBITDA з початку року становить близько 12%, тоді як раніше нормою було 30 – 40%. Одночасно "Сєвєрсталь" зіткнулася з негативним грошовим потоком.

Наша прибутковість радикально впала. Ми вже увійшли до негативного кешу. Ми витрачаємо на інвестиції більше, ніж заробляємо,

– визнав Мордашов.

Головною причиною кризи він назвав різке падіння попиту на металопродукцію. За його даними, у 2025 році споживання сталі в Росії скоротилося на 14%, а за перші чотири місяці 2026 року – ще на 13%. Загалом за останні три роки ринок втратив близько 30% обсягів.

При цьому Мордашов каже, що "Сєвєрсталь" не може зупинити всі поточні інвестиційні проєкти, попри кризу в галузі.

Ми вже далеко залізли, і у разі заморозки буде втрата того, що витрачено. Навіть технічно дуже важко загальмувати, коли ми законтрактовані, все йде. Доведеться, мабуть, за це платити,

– констатував бізнесмен.

З погляду Мордашова загалом російська економіка демонструє ознаки "переохолодження". Серед них він назвав уповільнення інвестицій та погіршення ситуації на ринку праці.

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