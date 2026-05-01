Чому Новолипецький металургійний комбінат зазнав рекордних збитків?

За звітністю, підприємство втратило 5,9 мільярдів рублів, пише The Moscow Times.

Дивіться також Навіть Кремль починає це визнавати: які процеси в Росії вже не спинити

Для порівняння, за аналогічний період минулого року збиток становив 1,23 мільярда рублів. Тобто фінансові втрати зросли майже у п’ять разів.

Ще рік тому ситуація виглядала протилежною: у 2025 році комбінат отримав 86,7 мільярдів рублів прибутку. Але вже на початку 2026 року показники різко просіли. Виручка впала приблизно на 10% – до 145,6 мільярдів рублів, а операційна діяльність принесла понад 6 мільярдів рублів збитків.

Йдеться про підприємство світового масштабу: комбінат, збудований ще у 1930-х роках, здатен виробляти до 17 мільйонів тонн сталі на рік і входить до топ-20 найбільших у світі.

Чому металургія Росії помирає?

Аналітики зазначають, що ситуація погіршується по всьому металургійному сектору Росії.

Російська сталеливарна промисловість заходить у складний період, і ця тенденція може зберегтися протягом багатьох років. Без подальшої державної підтримки існує ризик повернення умов початку 2000-х років,

– каже аналітик БКС Кирило Чуйко.

Відомо, що на металургів зараз тиснуть: падіння внутрішнього попиту – мінус 15%; скорочення експорту через санкції – приблизно на третину (мінус 10 мільйонів тонн); загальне уповільнення економіки Росії; перевиробництво – потужності перевищують потреби ринку майже вдвічі

Виробничі потужності російських металургів перевищують ринкові потреби вдвічі,

– каже Гендиректор Магнітогорського комбінату Павло Шиляєв.

Що це означає?

Ситуація виглядає системною, а не тимчасовою:

металургія – одна з базових галузей економіки Росії;

її падіння сигналізує про загальне охолодження економіки;

без державних вливань галузь може піти у затяжну кризу;

компанії вже скорочують інвестиції, зупиняють ремонти та готуються до звільнень.

Отже, фактично ринок входить у фазу, коли навіть великі гравці не можуть працювати "в плюс" без підтримки.

Як занепадає інший металургійний гігант Росії "Сєвєрсталь"?

За даними ПАТ "Северсталь", одного з провідних виробників сталі в країні, зниження споживання сталі в Росії прискорилося в першому кварталі на тлі уповільнення економіки, пише Bloomberg.

Фінансові показники "Сєвєрсталі" різко погіршилися:

виручка впала на 19% –до 145,3 мільярдів рублів;

прибуток до вирахування відсотків, податків, амортизації та зносу впав на 54% – до 17,9 мільярдів рублів;

рентабельність просіла до 12% – один із найнижчих рівнів в історії компанії.

Фактично мова йде не просто про спад, а про серйозний удар по ефективності бізнесу.

Щоб втриматися на плаву, компанія вже змушена урізати витрати: скорочуються інвестиції, витрати на персонал і технічне обслуговування.

Наскільки металургія важлива для Росії?

На російську металургію тиснуть висока ключова ставка Центрального банку та міцний курс рубля. Кредити є надто дорогими для бізнесу, а сильний рубль обмежує доходи від експорту. Про це в коментарі 24 Каналу економіст Іван Ус.

Іван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Коли ми дивимося на економіку Росії, перша – це нафтогазова галузь, але друга – металургія. Це дуже легко зрозуміти, якщо подивитися російський список Forbes. Де основні мільярдери? Це або нафта, або метали. Мордашов – "Сєвєрсталь", Лісін – "Новоліпецький металургійний комбінат", Рашніков – "Магнітогорський комбінат".

Економіст Іван Ус говорить, що з огляду на становище галузі ризики подальших скорочень працівників великих металургійних підприємств є дуже високими. Експерт нагадав, що ще в червні 2025 року на Петербурзькому економічному форумі гендиректор "Сєвєрсталі" Олександр Шевельов припустив можливість зупинки металургійних підприємств у Росії через чинну монетарну політику.

Санкції проти Росії відрізають традиційні ринки збуту для металургійної продукції. Водночас суттєвого тиску завдає висока ключова ставка російського Центрального банку. Нині вона становить 15% річних.

За словами експерта Івана Уса, для розвитку металургійної галузі в Росії ключова ставка є надто високою й не відповідає тому, чого потребує економіка. Голова Сбербанку Герман Греф заявляв, що оптимальною є ставка у 12%, тоді як голова Російського союзу промисловців і підприємців Олександр Шохін оцінював потрібний рівень у 7 – 8%.

Друга проблема – це курс рубля. Зараз він трохи просів, але все одно становить ±80 рублів за долар. На початку 2025 року було 100 рублів за долар. Виходить, що рубль зміцнюється, і політично це виглядає як дуже гарна історія. Але металурги заробляють на експорті, тож якщо раніше за один мільйон доларів вони отримували 100 мільйонів рублів, зараз – тільки 80. Чому це важливий момент: витрати в Росії в рублях, а заробляють вони у валюті, тож менше отримують ресурсу для внутрішніх витрат, зокрема – на зарплати,

– підсумовує Іван Ус.

Ці два фактори підштовхують підприємства до скорочення виробництва й скорочення витрат, а в перспективі – й закриття.

Які проблеми має бізнес Росії?