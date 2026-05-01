Почему Новолипецкий металлургический комбинат потерпел рекордные убытки?
По отчетности, предприятие потеряло 5,9 миллиардов рублей, пишет The Moscow Times.
Для сравнения, за аналогичный период прошлого года убыток составил 1,23 миллиарда рублей. То есть финансовые потери выросли почти в пять раз.
Еще год назад ситуация выглядела противоположной: в 2025 году комбинат получил 86,7 миллиардов рублей прибыли. Но уже в начале 2026 года показатели резко просели. Выручка упала примерно на 10% – до 145,6 миллиардов рублей, а операционная деятельность принесла более 6 миллиардов рублей убытков.
Речь идет о предприятии мирового масштаба: комбинат, построен еще в 1930-х годах, способен производить до 17 миллионов тонн стали в год и входит в топ-20 крупнейших в мире.
Почему металлургия России умирает?
Аналитики отмечают, что ситуация ухудшается по всему металлургическому сектору России.
Российская сталелитейная промышленность заходит в сложный период, и эта тенденция может сохраниться в течение многих лет. Без дальнейшей государственной поддержки существует риск возвращения условий начала 2000-х годов,
– говорит аналитик БКС Кирилл Чуйко.
Известно, что на металлургов сейчас давят: падение внутреннего спроса – минус 15%; сокращение экспорта из-за санкций – примерно на треть (минус 10 миллионов тонн); общее замедление экономики России; перепроизводство – мощности превышают потребности рынка почти вдвое
Производственные мощности российских металлургов превышают рыночные потребности вдвое,
– говорит Гендиректор Магнитогорского комбината Павел Шиляев.
Что это означает?
Ситуация выглядит системной, а не временной:
- металлургия – одна из базовых отраслей экономики России;
- ее падение сигнализирует об общем охлаждении экономики;
- без государственных вливаний отрасль может уйти в затяжной кризис;
- компании уже сокращают инвестиции, останавливают ремонты и готовятся к увольнениям.
Так что, фактически рынок входит в фазу, когда даже крупные игроки не могут работать "в плюс" без поддержки.
Как приходит в упадок другой металлургический гигант России "Северсталь"?
По данным ПАО "Северсталь", одного из ведущих производителей стали в стране, снижение потребления стали в России ускорилось в первом квартале на фоне замедления экономики, пишет Bloomberg.
Финансовые показатели "Северстали" резко ухудшились:
- выручка упала на 19% –до 145,3 миллиардов рублей;
- прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и износа упала на 54% – до 17,9 миллиардов рублей;
- рентабельность просела до 12% – один из самых низких уровней в истории компании.
Фактически речь идет не просто о спаде, а о серьезном ударе по эффективности бизнеса.
Чтобы удержаться на плаву, компания уже вынуждена урезать расходы: сокращаются инвестиции, расходы на персонал и техническое обслуживание.
Насколько металлургия важна для России?
На российскую металлургию давят высокая ключевая ставка Центрального банка и крепкий курс рубля. Кредиты слишком дороги для бизнеса, а сильный рубль ограничивает доходы от экспорта. Об этом в комментарии 24 Канала экономист Иван Ус.
Когда мы смотрим на экономику России, первая – это нефтегазовая отрасль, но вторая – металлургия. Это очень легко понять, если посмотреть российский список Forbes. Где основные миллиардеры? Это либо нефть, либо металлы. Мордашов – "Северсталь", Лисин – "Новолипецкий металлургический комбинат", Рашников – "Магнитогорский комбинат".
Экономист Иван Ус говорит, что учитывая положение отрасли риски дальнейших сокращений работников крупных металлургических предприятий являются очень высокими. Эксперт напомнил, что еще в июне 2025 года на Петербургском экономическом форуме гендиректор "Северстали" Александр Шевелев предположил возможность остановки металлургических предприятий в России из-за действующей монетарной политики.
Санкции против России отрезают традиционные рынки сбыта для металлургической продукции. В то же время существенное давление оказывает высокая ключевая ставка российского Центрального банка. Сейчас она составляет 15% годовых.
По словам эксперта Ивана Уса, для развития металлургической отрасли в России ключевая ставка является слишком высокой и не соответствует тому, чего требует экономика. Глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что оптимальной является ставка в 12%, тогда как председатель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин оценивал нужный уровень в 7 – 8%.
Вторая проблема – это курс рубля. Сейчас он немного просел, но все равно составляет ±80 рублей за доллар. В начале 2025 года было 100 рублей за доллар. Получается, что рубль укрепляется, и политически это выглядит как очень хорошая история. Но металлурги зарабатывают на экспорте, так что если раньше за один миллион долларов они получали 100 миллионов рублей, сейчас – только 80. Почему это важный момент: расходы в России в рублях, а зарабатывают они в валюте, поэтому меньше получают ресурса для внутренних расходов, в частности – на зарплаты,
– заключает Иван Ус.
Эти два фактора подталкивают предприятия к сокращению производства и сокращению расходов, а в перспективе – и закрытию.
Какие проблемы имеет бизнес России?
Повышение налогов в России привело к тому, что 50% компаний работают в убыток, а по данным Торгово-промышленной палаты, этот показатель достигает 65%. Изменения в налоговом законодательстве, в частности повышение НДС с 20% до 22% и снижение порога дохода для упрощенной системы, негативно повлияли на бизнес, уменьшив налоговые поступления на 16% в первом квартале.
Финансовые показатели российских компаний резко ухудшились в начале 2026 года, с совокупным сальдированным финансовым результатом в 3,4 триллиона рублей, что на 33,1% меньше, чем в предыдущем году. Поступления от малого предпринимательства и самозанятых за I квартал 2026 года сократились примерно до 7,5 миллиардов долларов