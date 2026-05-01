Почему Новолипецкий металлургический комбинат потерпел рекордные убытки?

По отчетности, предприятие потеряло 5,9 миллиардов рублей, пишет The Moscow Times.

Смотрите также Даже Кремль начинает это признавать: какие процессы в России уже не остановить

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года убыток составил 1,23 миллиарда рублей. То есть финансовые потери выросли почти в пять раз.

Еще год назад ситуация выглядела противоположной: в 2025 году комбинат получил 86,7 миллиардов рублей прибыли. Но уже в начале 2026 года показатели резко просели. Выручка упала примерно на 10% – до 145,6 миллиардов рублей, а операционная деятельность принесла более 6 миллиардов рублей убытков.

Речь идет о предприятии мирового масштаба: комбинат, построен еще в 1930-х годах, способен производить до 17 миллионов тонн стали в год и входит в топ-20 крупнейших в мире.

Почему металлургия России умирает?

Аналитики отмечают, что ситуация ухудшается по всему металлургическому сектору России.

Российская сталелитейная промышленность заходит в сложный период, и эта тенденция может сохраниться в течение многих лет. Без дальнейшей государственной поддержки существует риск возвращения условий начала 2000-х годов,

– говорит аналитик БКС Кирилл Чуйко.

Известно, что на металлургов сейчас давят: падение внутреннего спроса – минус 15%; сокращение экспорта из-за санкций – примерно на треть (минус 10 миллионов тонн); общее замедление экономики России; перепроизводство – мощности превышают потребности рынка почти вдвое

Производственные мощности российских металлургов превышают рыночные потребности вдвое,

– говорит Гендиректор Магнитогорского комбината Павел Шиляев.

Что это означает?

Ситуация выглядит системной, а не временной:

металлургия – одна из базовых отраслей экономики России;

ее падение сигнализирует об общем охлаждении экономики;

без государственных вливаний отрасль может уйти в затяжной кризис;

компании уже сокращают инвестиции, останавливают ремонты и готовятся к увольнениям.

Так что, фактически рынок входит в фазу, когда даже крупные игроки не могут работать "в плюс" без поддержки.

Как приходит в упадок другой металлургический гигант России "Северсталь"?

По данным ПАО "Северсталь", одного из ведущих производителей стали в стране, снижение потребления стали в России ускорилось в первом квартале на фоне замедления экономики, пишет Bloomberg.

Финансовые показатели "Северстали" резко ухудшились:

выручка упала на 19% –до 145,3 миллиардов рублей;

прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и износа упала на 54% – до 17,9 миллиардов рублей;

рентабельность просела до 12% – один из самых низких уровней в истории компании.

Фактически речь идет не просто о спаде, а о серьезном ударе по эффективности бизнеса.

Чтобы удержаться на плаву, компания уже вынуждена урезать расходы: сокращаются инвестиции, расходы на персонал и техническое обслуживание.

Насколько металлургия важна для России?

На российскую металлургию давят высокая ключевая ставка Центрального банка и крепкий курс рубля. Кредиты слишком дороги для бизнеса, а сильный рубль ограничивает доходы от экспорта. Об этом в комментарии 24 Канала экономист Иван Ус.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Когда мы смотрим на экономику России, первая – это нефтегазовая отрасль, но вторая – металлургия. Это очень легко понять, если посмотреть российский список Forbes. Где основные миллиардеры? Это либо нефть, либо металлы. Мордашов – "Северсталь", Лисин – "Новолипецкий металлургический комбинат", Рашников – "Магнитогорский комбинат".

Экономист Иван Ус говорит, что учитывая положение отрасли риски дальнейших сокращений работников крупных металлургических предприятий являются очень высокими. Эксперт напомнил, что еще в июне 2025 года на Петербургском экономическом форуме гендиректор "Северстали" Александр Шевелев предположил возможность остановки металлургических предприятий в России из-за действующей монетарной политики.

Санкции против России отрезают традиционные рынки сбыта для металлургической продукции. В то же время существенное давление оказывает высокая ключевая ставка российского Центрального банка. Сейчас она составляет 15% годовых.

По словам эксперта Ивана Уса, для развития металлургической отрасли в России ключевая ставка является слишком высокой и не соответствует тому, чего требует экономика. Глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что оптимальной является ставка в 12%, тогда как председатель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин оценивал нужный уровень в 7 – 8%.

Вторая проблема – это курс рубля. Сейчас он немного просел, но все равно составляет ±80 рублей за доллар. В начале 2025 года было 100 рублей за доллар. Получается, что рубль укрепляется, и политически это выглядит как очень хорошая история. Но металлурги зарабатывают на экспорте, так что если раньше за один миллион долларов они получали 100 миллионов рублей, сейчас – только 80. Почему это важный момент: расходы в России в рублях, а зарабатывают они в валюте, поэтому меньше получают ресурса для внутренних расходов, в частности – на зарплаты,

– заключает Иван Ус.

Эти два фактора подталкивают предприятия к сокращению производства и сокращению расходов, а в перспективе – и закрытию.

Какие проблемы имеет бизнес России?