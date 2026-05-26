Почему Кремль угрожает Армении?

Такое заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя журналистам отношения с Арменией, сообщает Reuters.

Существует очень и очень привлекательная, более чем льготная цена на российский газ. Впрочем, конечно, такие условия недоступны для участников других интеграционных форматов. Там структура ценообразования совсем другая – рыночная,

– заявил Песков.

В Армении сразу отреагировали на предупреждение Москвы. Министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян заявил, что Ереван не заинтересован разрывать экономические связи с Россией.

Мы хотим и будем стремиться сохранить и углубить наши нормальные отношения,

– отметил Мирзоян.

Заявление Пескова прозвучало накануне визита государственного секретаря США Марко Рубио в Армению. Во вторник он должен провести переговоры с Мирзояном.

В Государственном департаменте США сообщили, что во время встречи чиновники должны подписать меморандум о взаимопонимании. Однако детали документа пока не раскрывают.

Очевидно, этот визит госсекретаря США заставил Кремль занервничать.

Вопрос цены газа для Армении

Дело в том, что Армения входит в экономический союз, который возглавляет Россия, и значительно зависит от ее энергоресурсов. Также на ее территории размещены несколько российских военных баз.

Однако в последнее время отношения между странами значительно ухудшились. Армения все больше ищет сотрудничества с западными странами.

В частности, Ереван пытается углубить сотрудничество с Евросоюзом. В прошлом году страна уже приняла закон, который позволит запустить процесс вступления в ЕС. А теперь пригласила госсекретаря США.

Все это совсем не нравится российскому диктатору Владимиру Путину. Он уже разыгрывал "газовую карточку" в апреле во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Тогда он напомнил, что Ереван платит 177,5 доллара за тысячу кубометров российского газа. Тогда как в Европе за такой же объем голубого топлива нужно заплатить более 600 долларов.

Разница огромная,

– предупредил Путин.

Напомним, между Арменией и Россией уже длительное время продолжаются сложные дискуссии, в частности по экономическим вопросам, например цен на газ и условий торговли.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян даже заявил, что Ереван не исключает выхода из Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийского экономического союза, если Россия начнет принимать решения вопреки интересам страны.

Он отметил, что в случае конкретных шагов со стороны Москвы Армения будет вынуждена реагировать и принимать собственные решения, вплоть до выхода из международных объединений.

Между тем Путин заявил, что Армения якобы может столкнуться с "украинским сценарием", если граждане страны поддержат курс на вступление в Европейский Союз.