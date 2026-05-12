Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в эфире 24 Канала объяснил, что такие заявления появились в очень показательный момент. По его словам, для путинского режима проблема уже не только в Армении, а в том, что Россия все заметнее теряет влияние в регионах, которые долго считала своими.

Смотрите также Путин может согласиться на встречу с Зеленским: чего хочет и почему заговорил о завершении войны

Почему Кремль начал открыто давить на Армению?

Угрозы в адрес Армении появились в момент, когда для Москвы все болезненнее становится потеря влияния на постсоветском пространстве.

Напомним! Владимир Путин заявил, что Армению может ждать "украинский сценарий", если ее граждане поддержат вступление в ЕС, и призвал провести референдум по изменению геополитического курса. Владимир Огрызко отметил, что Россия теряет влияние на Армению, а после визитов Владимира Зеленского в Баку и Ереван уверенность Путина в том, что он контролирует своих "союзников", еще больше ослабевает, что бьет и по его авторитету.

В Кремле видят, что вокруг России плотнее выстраивается пространство Евросоюза, НАТО и вообще западного демократического мира, а страны, которые ранее считались зоной особого российского контроля, все чаще ищут другие опоры.

Проблема заключается для Путина в том, что кольцо вокруг России становится все плотнее,

– сказал Клочок.

Он обратил внимание, что это видно не только по Армении, показательными стали и визиты Владимира Зеленского в Баку, и поездки европейских представителей в Ереван, потому что все это прямо указывает на изменение баланса в регионе, который Москва долго считала своим.

К слову! 25 апреля Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабной войны посетил Азербайджан и встретился с Ильхамом Алиевым, после чего стороны начали работу над договоренностями в сферах безопасности, энергетики, экономики, гуманитарного и оборонного сотрудничества. Артем Бронжуков отметил, что эта встреча показала изменение баланса сил на Южном Кавказе, где Украина, Азербайджан и Турция все активнее выстраивают новые связи без оглядки на Кремль.

К этому добавляются страны Балтии, поражения пророссийских сил в Молдове, а также общие проблемы России с удержанием влияния там, где она еще недавно пыталась диктовать правила.

Это было демонстрацией того, что Путин теряет контроль за регионом Южного Кавказа,

– подчеркнул он.

Кремль все чаще говорит с соседями на языке угроз, потому что других действенных инструментов влияния становится меньше. Когда Россия не может удержать прежнюю зону контроля через политику, союзы или пророссийские силы, она снова тянется к военному давлению и попыткам запугать страны, которые отдаляются от Москвы.

Внешняя политика Путина проваливается. Внешняя политика путинского режима не имеет тех глобальных успехов, которые бы они хотели иметь,

– сказал Клочок.

Армения здесь не является исключением, к этому же ряду он отнес Финляндию, которая пошла в НАТО, Молдову, Грузию, Казахстан и страны Балтии, где Россия тоже теряет или уже потеряла прежнее пространство для давления. В то же время полностью покорить Украину Москва не смогла, погрязла в войне и тратит на нее гораздо больше времени, людей и ресурсов, чем рассчитывала изначально.

Остается исключительно военная диверсия, военный шантаж и войны, в том числе и против стран бывшего Советского Союза. Он будет это продолжать в дальнейшем с единственной целью – удержания режима,

– подчеркнул он.

Поэтому в Кремле могут держать на столе несколько параллельных сценариев давления. Для Путина любая быстрая и показательная операция где-то вне Украины была бы ценной не сама по себе, а как способ продать внутри России хоть какую-то "победу" и перекрыть провалы там, где его план уже давно буксует.

Что известно о визите Зеленского в Армению и реакции Кремля?

4 мая Владимир Зеленский прибыл в Ереван для участия в саммите Европейского политического сообщества. Во время визита были запланированы его встречи с премьерами Норвегии, Финляндии, Великобритании и Чехии, а также отдельные заявления для медиа вместе с Киром Стармером.

9 мая Владимир Путин начал давить на Армению из-за ее курса на сближение с Евросоюзом и призвал вынести этот вопрос на референдум. Он заявил, что Москва сделает "соответствующие выводы", если Ереван выберет другой геополитический курс, и в тот же день отдельно выступил с угрозами в адрес Финляндии из-за ее вступления в НАТО.

После выступления Зеленского в Ереване Кремль потребовал объяснений от Армении из-за якобы "антироссийских заявлений", которые прозвучали во время саммита. Дмитрий Песков возмутился тем, что Ереван предоставил площадку для такой речи, а в Москве назвали это ненормальным и таким, что не соответствует духу двусторонних отношений.