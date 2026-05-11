Офицер бригады "Рубеж" Владимир Черняк в эфире 24 Канала объяснил, что на их направлении говорить о заметном ослаблении давления было бы неправильно. По его словам, россияне меняют тактику и все активнее используют другие инструменты воздействия на Силы обороны Украины.

Смотрите также Военный честно рассказал, как прошло "перемирие" на фронте

Почему говорить о спаде российского наступления рано?

После публикации New York Times о якобы самых низких темпах российского наступления с 2023 года на фронте призывают не делать поспешных выводов.

Напомним! The New York Times написали, что темпы российского наступления резко уменьшились: после ограниченных успехов в конце прошлого года Россия фактически перешла к позиционной войне, а на отдельных участках даже теряла территории. Издание объясняло это изменениями на поле боя, где быстрые прорывы почти исчезли, а российские войска все чаще действуют малыми пехотными группами, поэтому при нынешних темпах на полный захват Донбасса России понадобилось бы более 30 лет.

На Покровском направлении, в зоне ответственности бригады "Рубеж", говорить о заметном ослаблении давления рано. Интенсивность действий врага зависит от многих факторов, а изменение темпа часто означает не ослабление, а переход к другой тактике.

Сказать, что на нашем направлении наступательные темпы россиян снизились, было бы не очень правильно, так как россияне постоянно меняют тактику, постоянно подтягивают новые ресурсы,

– сказал Черняк.

Он предостерег, что в таких паузах легко увидеть то, чего на самом деле нет.

Какая сейчас ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

Меньшее количество штурмов может создать обманчивое впечатление, будто у россиян заканчиваются люди или тяжелая техника, хотя на самом деле страна давно поставлена на военные рельсы, а ресурс для продолжения давления у нее сохраняется.

Не нужно забывать, что мы воюем с Россией, у которой человеческий ресурс практически бесконечный и танковые заводы работают, страна поставлена на военные рельсы,

– подчеркнул офицер.

Он обратил внимание, что сейчас враг все больше опирается не только на пехотные штурмы, но и на аэроразведку и огневое поражение дронами, в частности тяжелыми. Поэтому оценивать российскую активность только по количеству атак пехоты или появлением бронетехники уже недостаточно, потому что давление на Силы обороны Украины все чаще переносится и в тыл.

Важно! Бригада "Рубеж" открыла сбор на наземный дрон для медицинской эвакуации. Приобщиться и помочь нашим защитникам можно по следующим реквизитам:

Цель: 1 100 000 гривен

Банк.

Карточка банка: 4441 1111 2822 2217

Что известно о ситуации на Покровском направлении?

Россияне активизировались вблизи Покровска и пытались вытеснить украинские силы с северных окраин города, чтобы дальше продвигаться в сторону Шевченко. Для этого они стягивали в южную часть города танки, бронетехнику и резервы, в частности подразделения "Сомали", но на севере подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии России несли большие потери, а попытки прорыва к фермерским хозяйствам были безрезультатными.

Александр Сырский назвал Покровское направление самым напряженным и заявил, что Россия сосредоточила там около 106 тысяч военных. Украинские военные также отмечали, что первую волну весенне-летнего наступления на этом участке удалось сорвать, поэтому враг перешел к тактике постоянного давления и истощения обороны, но прорыва и выхода на оперативное пространство не достиг.

На Добропольском и Покровско-Мирноградском направлениях враг накапливал силы и пытался двигаться вперед, но от механизированных штурмов отказывался из-за их неэффективности. Зато россияне действовали малыми пехотными группами, а украинские подразделения говорили о стабилизации фронта, зачистку второго эшелона обороны и сообщали, что в районе Золотого Колодезя взяли в плен почти 30 оккупантов.