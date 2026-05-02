Для этого российские войска стягивают танки и бронетехнику в южной части. Об этом пишет 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Что происходит в районе Покровска?

Враг пытается усилить свой наступательный потенциал, стягивая бронетехнику и танки в южную часть города. Но на севере Покровска подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии России несут значительные потери.

Противник продолжает реализацию замысла по захвату Покровска. Основная цель – вытеснение Сил обороны с северных окраин города с последующим продвижением в направлении населенного пункта Шевченко. Для поддержки наступательного потенциала враг пытается в южной части города нарастить присутствие бронетехники и танков,

– говорится в сообщении.

В то же время противник вводит резервы, в частности наблюдают деятельность подразделений "Сомали". В то же время российские военные активизировались в районе Гришино, пытаясь осуществить маневр с северо-восточного направления.

Враг пытается двигаться в сторону фермерских хозяйств к северу от Покровска. Впрочем, эти попытки остаются безуспешными. Командир 7-го корпуса ДШВ бригадный генерал Евгений Ласийчук провел ряд совещаний.

Он имел разговор с подразделениями, которые действуют в этой зоне ответственности, чтобы согласовать дальнейшие действия по обороне Покровской агломерации. Основное внимание уделили эффективности управления боем и усилению взаимодействия.

"Фокус в обороне – на контроле воздушного пространства, в частности над Покровском. Город противник активно использует для запуска ударных и разведывательных беспилотников, что существенно усложняет логистику", – добавили там.

Согласно обнародованной информации, кроме вышеупомянутого, участники соответствующих совещаний отметили необходимость качественной подготовки личного состава к работе в условиях постоянной угрозы с воздуха из-за действий захватчиков.

Кстати. Руководитель разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко в эфире 24 Канала сообщал, что потери россиян на этом направлении среди личного состава составляют более 1700 человек, количество раненых составляет около 400 оккупантов.

Какая ситуация на фронте?

Напомним, ранее главком Александр Сырский сообщил об активизации оккупантов в Донецкой области. По его словам, с начала текущей недели только на Константиновском направлении состоялось 83 боевых столкновения.

Также, по данным ISW, россияне пытаются создать буферную зону вдоль границы Сумской области, подобная ситуация сохраняется в Харьковской области. Аналогичная ситуация наблюдается и на Купянском направлении.

К слову, недавно украинские военные нанесли авиаудар в центре села Гришино. В результате этого погибли по меньшей мере 15 российских десантников из 76-й десантно-штурмовой дивизии, известной как "псковские десантники".