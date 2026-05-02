Об этом 24 Каналу рассказал один из основателей и заместитель командира полка беспилотных систем KRAKEN Третьего армейского корпуса Константин Немичев, отметив, что сейчас в армии до сих пор недостаточно реформ. Это касается различных сфер управления и организации.

Как улучшить украинское войско?

Константин Немичев отметил, что до 2025 года в украинской армии были проблемы из-за отсутствия корпусной системы, ведь раньше была бригадная компонента по всей линии фронта.

Важно! Военный обозреватель Иван Тимочко объяснил, что корпус может действовать самостоятельно. В частности там есть собственная пехота, артиллерия, танки, системы ПВО. Это позволяет принимать быстрые и эффективные решения в бою.

"На примере Третьего армейского корпуса мы видели, как сыпался фронт, но как только появился корпус, то началось сначала сдерживание врага, затем успешные операции по освобождению нашей территории. Поэтому это показывает – иерархия должна работать", – сказал он.

Заместитель командира KRAKEN отметил важные проблемы в армии. Первое – мобилизация, ведь вокруг этой темы много вопросов, которые надо решать. Второе – обучение бойцов, в частности, по его мнению, учебные центры пока не дотягивают уровня 2026 года по технологиям, вооружением и навыками.

Третье – основные маркеры в армии, в частности сержанты и хорунжие.

Сержанты в армии выполняют очень важную роль. Они являются "скелетом" украинских подразделений. По словам Немичева, сержант непосредственно дает указания личному составу, учит свой личный состав, и самое важное – ведет в бой. То есть важно, чтобы в Силах обороны была качественно построена сержантская вертикаль.

Далее – хорунжая вертикаль, которая сейчас называется ППП (психологическая поддержка персонала – 24 Канал). У нас хорунжий – это человек, который может передавать идею и рассказывать, почему нужно оборонять нашу страну. Это простые вещи, которые, кажется, все должны понимать, но у нас провалена коммуникация по идеологии с 90-х годов, потому что до того был Советский Союз,

– отметил военный.

Кроме того, важно, чтобы государство занималось воспитанием национально сознательного поколения. Константин Немичев подчеркнул, что до полномасштабного вторжения и сейчас организуют детские лагеря патриотического воспитания, уроки мужества и многое другое.

Четвертое – подготовка офицерского состава, ведь большой проблемой были военные кафедры.

Человек преимущественно за деньги заканчивал военную кафедру при институте и попадал в армию уже лейтенантом, хотя не понимал, как эта система работает. Бывает, что такие лейтенанты начинают руководить штурмовыми ротами – это абсурд. Поэтому подготовке офицерского состава нужно уделять много внимания, постоянно развиваться,

– сказал заместитель командира KRAKEN.

Пятое – распределение военных ресурсов, и мобилизованных. По словам Немичева, систему распределения, которая сейчас есть, надо менять, делать ее справедливой. Ведь все подразделения выполняют боевые задачи, все несут потери, и всем нужно пополнять личный состав.

Шестое – инновации. Военный заметил, что в большинстве подразделений есть люди из сферы IT, которых нужно привлекать к совершенствованию боевых возможностей, внедрение технологий в свои бригады.

Один из основных вопросов – это борьба с бюрократией. Современные полковники и генералы делают акцент на инновациях, чтобы сохранить личный состав, а для этого нужно использовать технологии. Я считаю, что генералов и полковников старой формации надо отправлять на пенсию,

– подчеркнул Немичев.

Он добавил, что сейчас запущена комиссия по подсчету потерь личного состава. Это сверхважно, ведь, к сожалению, есть подразделения, которые не ценят жизнь.

Какая сейчас ситуация на фронте?

На Покровском направлении оккупанты оставляют своих раненых на позициях без помощи. Их командование отдает такие приказы. Это влияет на боеспособность вражеских подразделений.

Представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что россияне снова пытаются проникнуть в Купянск. Для этого противник использует уже привычный метод – пытаются перемещаться газовыми трубами. Однако успеха такая тактика не имеет, ведь украинские военные готовы к этому.

Силы обороны активно укрепляют границу Украины на севере. От Сум до Киевского водохранилища строят линию обороны, чтобы была надежная защита в случае новых угроз со стороны России.