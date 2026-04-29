Об этом в интервью Укринформу рассказал начальник инженерных войск Командования Сил поддержки ВСУ бригадный генерал Василий Сиротенко.

Как ВСУ возводят укрепления на северной границе?

Василий Сиротенко рассказал о создании эшелонированной системы обороны, которую формируют в сжатые сроки и которая охватывает значительный участок северной границы Украины.

Город Сумы за короткий период смог подготовить действительно устойчивую, эшелонированную оборону. Это видно – и даже из космоса можно наблюдать, как она строится,

– отметил генерал.

Офицер подчеркнул, что параллельно также продолжается обустройство сплошной линии обороны от района Киевского водохранилища до Сум. На эти работы направили значительные силы и ресурсы, чтобы максимально быстро завершить ключевые участки.

Главная цель, по словам начальника инженерных войск Командования Сил поддержки ВСУ, не оставить врагу шансов для внезапных действий с Северного направления.

"Мы делаем все, чтобы противник не мог угрожать с этой стороны, создавать так называемую буферную зону или оттеснять нас от государственной границы", – заверил Сиротенко.

Он также подчеркнул, что усиление инженерных укреплений является частью системной работы по подготовке к возможным сценариям развития боевых действий.

Есть ли угроза со стороны Беларуси для Украины сейчас?

Новая волна слухов о якобы возможном наступлении со стороны Беларуси появилась после того, как 17 апреля самопровозглашенный лидер страны Александр Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу в Беларуси. Однако на самом деле этот призыв проводится ежегодно с 2022 года и не является новой угрозой для Украины.

Кроме того, того же дня Владимир Зеленский заявил, что в приграничных районах Беларуси продолжается развитие дорожной инфраструктуры в направлении Украины и обустройство артиллерийских позиций. Глава государства отметил, что Россия может снова пытаться втянуть Беларусь в войну.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко предположил, что Беларусь, вероятно, получила от России задание держать украинские силы в напряжении перед новыми штурмовыми действиями на Востоке и Юге. В то же время Коваленко отметил, что любые провокации со стороны Беларуси могут серьезно угрожать режиму Лукашенко.

В то же время военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазанов объяснил в эфире 24 Канала, что белорусская армия не имеет боевого опыта и не является реальной угрозой для Украины. Эксперт отметил, что хотя угроза есть, наши ребята готовы горячо встретить врагов на Северном направлении.

В конце концов представитель ГПСУ Андрей Демченко подчеркнул, что украинские пограничники не фиксируют перемещения военной техники или подразделений вблизи границы с Беларусью. Полковник заверил, что Украина следит за ситуацией из-за возможной угрозы провокаций.