Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в интервью Укринформу.

Какая ситуация на границе с Беларусью?

Представитель ГПСУ сообщил, что еще с начала полномасштабной войны в 2022 году Беларусь удерживает свои подразделения на отдельных направлениях, объясняя это необходимостью усиления безопасности из-за якобы угрозы со стороны Украины.

В то же время Украина не планирует никаких военных действий против Беларуси. Пока же на границе лишь периодически проходят ротацию и перемещаются те подразделения, которые Беларусь и раньше удерживала вблизи госграницы.

Украинские пограничники не фиксируют на территории Беларуси в непосредственной близости к нашей границе перемещения техники или подтягивания к границе военных. Подтягивания войск нет,

– заверил Андрей Демченко.

Никакого перемещения техники также не фиксируют. Хотя, по его словам, белорусская сторона ранее информационно нагнетала ситуацию, заявляя о создании Южного оперативного командования на направлении Украины.

В рамках этого могут обустраивать позиции, полигоны и подъездные пути. Но пока за ситуацией внимательно следят подразделения ГПСУ, разведки и Министерства обороны Украины, чтобы вовремя отреагировать в случае угрозы.

"Россия не держит на территории Беларуси больших сил, в том числе пехотных подразделений, которые могли бы осуществить повторное вторжение с территории Беларуси. В то же время нельзя исключать каких-то провокационных действий", – добавил он.

По его мнению, в любой момент Россия может начать переброску своих сил на территорию Беларуси и использовать ее инфраструктуру. Более того, Москва может давить на Минск для привлечения к войне против Украины.

"Поэтому следим, будем реагировать на все вызовы, которые могут идти с территории Беларуси, и продолжаем укреплять это направление. Продолжается наращивание инженерных укреплений непосредственно по линии границы с Беларусью", – говорит он.

Кстати. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко недавно в интервью 24 Канала уверял, что пока не фиксируют массового стягивания российских и белорусских войск на этом направлении.

Как оценивают угрозу?

Ранее политолог Игорь Чаленко в комментарии 24 Каналу сообщал, что белорусская военная активность у украинской границы может привести к растяжению украинских сил из-за угрозы с северного направления.

В то же время глава Adventer Group Андрей Длигач предупреждал, что Россия до сих пор рассматривает Беларусь как возможную площадку для открытия второго фронта против Украины. Впрочем, это будет иметь серьезные последствия для Минска.

В то же время основатель белорусского "Белого легиона" Сергей Бульба рассказал 24 Каналу, что пока нет признаков подготовки Беларуси к нападению на Украину. Зато у границы есть 15 – 16 тысяч украинских военнослужащих.