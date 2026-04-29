Про це повідомив прессекретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в інтерв'ю Укрінформу.

Яка ситуація на кордоні з Білоруссю?

Речник ДПСУ повідомив, що ще з початку повномасштабної війни у 2022 році Білорусь утримує свої підрозділи на окремих напрямках, пояснюючи це потребою посилення безпеки через нібито загрозу з боку України.

Водночас Україна не планує жодних військових дій проти Білорусі. Наразі ж на кордоні лише періодично проходять ротацію та переміщуються ті підрозділи, які Білорусь і раніше утримувала поблизу держкордону.

Українські прикордонники не фіксують на території Білорусі в безпосередній близькості до нашого кордону переміщення техніки або підтягнення до кордону військових. Підтягування військ немає,

– запевнив Андрій Демченко.

Жодного переміщення техніки також не фіксують. Хоча, за його словами, білоруська сторона раніше інформаційно нагнітала ситуацію, заявляючи про створення Південного оперативного командування на напрямку України.

У рамках цього можуть облаштовувати позиції, полігони та під'їзні шляхи. Але наразі за ситуацією уважно стежать підрозділи ДПСУ, розвідки та Міністерства оборони України, аби вчасно відреагувати у разі загрози.

"Росія не тримає на території Білорусі великих сил, у тому числі піхотних підрозділів, які б могли здійснити повторне вторгнення з території Білорусі. Водночас не можна виключати якихось провокативних дій", – додав він.

На його думку, у будь-який момент Росія може розпочати перекидання своїх сил на територію Білорусі та використовувати її інфраструктуру. Ба більше, Москва може тиснути на Мінськ для залучення до війни проти України.

"Тому стежимо, реагуватимемо на всі виклики, які можуть йти з території Білорусі, і продовжуємо укріплювати цей напрямок. Триває нарощування інженерних укріплень безпосередньо по лінії кордону з Білоруссю", – каже він.

До речі. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко нещодавно в інтерв'ю 24 Каналу запевняв, що наразі не фіксують масового стягнення російських і білоруських військ на цьому напрямку.

Як оцінюють загрозу?

Раніше політолог Ігор Чаленко у коментарі 24 Каналу повідомляв, що білоруська військова активність біля українського кордону може призвести до розтягнення українських сил через загрозу з північного напрямку.

Водночас голова Adventer Group Андрій Длігач попереджав, що Росія досі розглядає Білорусь як можливий майданчик для відкриття другого фронту проти України. Утім, це матиме серйозні наслідки для Мінська.

Водночас засновник білоруського "Білого легіону" Сергій Бульба розповів 24 Каналу, що наразі немає ознак підготовки Білорусі до нападу на Україну. Натомість біля кордону є 15 – 16 тисяч український військовослужбовців.