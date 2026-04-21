Політолог Ігор Чаленко озвучив 24 Каналу думку, що Олександр Лукашенко усвідомлює наслідки для Мінська у разі його безпосередньої участі у війні, тому опирається. Однак ризики з боку Білорусі все-таки є.

Читайте також Відчайдушний крок Путіна: що задумав Кремль щодо Лукашенка та чи реальний наступ з Білорусі

Чим ризикує Лукашенко?

Ігор Чаленко зазначив, що чим більше Білорусь показує активність на своїй території, тим більше аргументації для того, щоб розтягувати українські Сили оборони, збільшуючи акцент на північному кордоні. Завдяки досягненням оборонно-промислового комплексу України ми можемо покривати усю білоруську територію.

Очевидно, Мінськ усвідомлює ризики. Зокрема, якщо Білорусь ще більше братиме участь у бійні проти України, то є небезпека для двох нафтопереробних заводів "Нафтан" і "Мозирь". Проте Росія і далі підштовхує Лукашенка до війни.

Олександр Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу. Це відбувається щороку. Проте вони почалися з 2021 року. Згодом Білорусь та Росія проводили спільні навчання.

Тому в цій ситуації теж ризики присутні. З кожним роком відповідна мобілізація офіцерів запасу здійснюється з більшими масштабами, а останні три роки кількість мобілізованих прихована службовим додатком до відповідного указу,

– сказав політолог.

За його словами, росіяни розміщують у Білорусі "Орешник", щоб лякати Європу. Це демонстрація, що це буде максимально захищена територія для того, щоб використовувати її для подальших наступальних дій. Однак невідомо, в якій конкретній військовій операції. Лукашенко опирається цьому як може, однак з кожним роком це все важче робити.

Що відомо про загрозу з боку Білорусі?