У прикордонні з Україною Білорусь розбудовує дорожню інфраструктуру та облаштовує артилерійські позиції. Спеціально для 24 Каналу експерти розкрили, про що свідчать дії Лукашенка та чи реальний наступ із білоруського боку.

До речі Росія використовує території Молдови, Румунії та Білорусі для прольоту БпЛА до України, – Ігнат

Що задумав Путін?

Політолог Артем Бронжуков зауважив, що Путін нині є невдахою, який планував швидко захопити українські землі, проте замість перемоги за 3 дні отримав затяжну війну.

Російський диктатор нині розглядає кілька варіантів подальших кроків, серед яких – відкриття другого фронту в Європі. На його думку, сприятливим сценарієм для Путіна стануть потенційні кроки для відкриття другого фронту в якійсь із країн Балтії чи наступ на держави НАТО.

Уявімо ситуацію, коли він проводить гібридні дії в Естонії, створює в Нарві так звану народну республіку, не отримує на це жодної відповіді від НАТО, тоді він підтвердить тезу, що альянс існує лише в юридичній площині, а реальної сили не має. Тоді Путін буде тим політиком, який заб'є останній цвях у НАТО,

– заявив Бронжуков.

Адже США і Європа не готові зараз спільно протидіяти загрозам, які є. А Вашингтон ще й посіяв хаос у світі, розпочавши війну проти Ірану.

Як Путін хоче використати Білорусь: дивіться відео

Яка роль Білорусі у планах Путіна?

Бронжуков зазначив, що глава Кремля вже давно намагається втягнути у війну Мінськ, але Лукашенко щосили пручається. Самопроголошений президент Білорусі усвідомлює, які наслідки для нього це може мати.

Для Росії дуже важливо використати Білорусь, тому що це непоганий плацдарм для проведення бойових дій проти країн Балтії, Польщі. Це значно посилить можливості Путіна в логістичному контексті,

– сказав політолог.

Тож, додав Бронжуков, Росія зараз готується, створюючи вдалий плацдарм. Вона може почати відкривати другий фронт, щойно переконається, що не отримає у відповідь рішучого спротиву. Спочатку це можуть бути гібридні атаки дронами або провокації зі створення квазідержав.

Чи вигідно Білорусі відкривати фронт з Україною?

Доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач вважає, що наразі нікому не вигідно відкривати цей фронт – ні Лукашенку, ні Путіну, ні тим паче Україні.

Але і Путіну, і Лукашенку вигідно торгуватися, вигідно створювати враження, що цей фронт може бути відкритий,

– зазначив Длігач.

Лукашенко не може втягуватися на 100% у війну, оскільки торгується із Заходом. До того ж це стане кінцем його режиму, тому що українські дрони дуже швидко знищать інфраструктуру Білорусі.

За його словами, навіть початок бойових дій з боку Білорусі призведе не до того, що Україна буде змушена перекидати бригади та корпуси на північ, а до швидкого знищення логістики цієї країни. І це розуміють Путін та Лукашенко.

Крім того, білоруське військо не таке велике, щоб радикально щось змінити. Тому, на думку голови Adventer Group, ситуація там і надалі залишатиметься в підвішеному стані.

Хоча, не виключає Длігач, можливі якісь провокації. Йдеться про спроби відірвати Лукашенка від Сполучених Штатів Америки та переговорів, змусити його втягнутися у війну проти України. Звісно ж, це буде не в інтересах Білорусі та самого Лукашенка.

Чому Лукашенку невигідно відкривати фронт з Україною: дивіться відео

Наскільки реальна загроза з боку Білорусі?

Білоруський політичний аналітик і консультант Вадим Можейко зі свого боку наголосив, що доки Лукашенко перебуває при владі, росіяни можуть як завгодно використовувати білоруську територію. Тобто загроза з боку Білорусі є постійною.

Водночас нині, зауважив він, з огляду на інші фактори, на кшталт заяви про мобілізаційну готовність країни, це може свідчити про реальну підготовку до військової ескалації.

Білоруське суспільство не підтримує участь країни у війні з Україною. Проте Лукашенко не зможе завадити, якщо Кремль захоче використати територію для нової агресії.

Розширення фронту – жахливий сценарій для України та Білорусі, але вигідний Росії. Але Україна з 2022 року активно моніторить північний кордон. Сподіваюся, що до цього не дійде, але ризик поки що нікуди не зникне,

– вважає Можейко.

Політичний аналітик також додав, що образ Лукашенка як "захисника Білорусі від війни" є маніпуляцією, адже немає жодних доказів, які підтверджували б його опір Путіну. Ба більше, він поводиться як типовий авторитарний лідер, який акцентує: "якщо не я, буде гірше".

Наскільки серйозна загроза наступу з Білорусі: дивіться відео

На що реально може наважитися Лукашенко?

Ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман зауважив, що Україна вже попередила Лукашенка про наслідки, якщо Білорусь повноцінно втягнеться у війну.

Звісно ж, самопроголошеному президенту Білорусі відомо, як українські дрони атакують певні об'єкти в Росії. Таке ж чекатиме на Білорусь, але ще з потужнішим ефектом. Тому, на думку майора у відставці, ймовірність вступу Білорусі у війну є малоймовірною.

Зрештою на кордоні з Білоруссю є доволі невелика кількість місць, де можна проїхати важкою технікою. Ці ділянки непогано укріплені та заміновані. Тому шанси просунутися до українських міст звідти дорівнюють нулю. Та й одразу по Білорусі полетить потужний удар у відповідь,

– наголосив Гетьман.

Водночас майор у відставці не виключає артилерійського обстрілу по Україні з боку Білорусі.

Чи зможе Путін втягнути Лукашенка у війну: дивіться відео

Чому знову заговорили про загрозу з боку Білорусі?