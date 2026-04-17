Чи дійсно з Білорусі можна очікувати наступ та чи вперше Лукашенко оголошує призов офіцерів запасу – розповідає 24 Канал.

Що відомо про указ Лукашенка щодо призову офіцерів запасу?

На сайті самопроголошеного президента Білорусі 17 квітня з'явився указ про призов офіцерів запасу на військову службу.

У 2026 році передбачається призвати до Збройних Сил та органів прикордонної служби громадян Білорусі чоловічої статі віком до 27 років з-поміж офіцерів запасу, які не пройшли строкової військової служби, служби в резерві Збройних Сил і не мають права на відстрочку від призову,

– йшлося в указі Лукашенка.

Звичайно, у мережі вже встигли рознести лякалки, що, мовляв, Білорусь "збирає армію та готується до наступу на Україну", а також "ще більше мобілізується у війну на боці Росії".

Однак насправді Білорусь від початку повномасштабної війни не вперше оголошує призов офіцерів запасу на службу.

На сайті самопроголошеного лідера Білорусі можна побачити, що з 2022 року Олександр Лукашенко щороку у лютому – травні оголошує призов офіцерів запасу на військову службу.



Лукашенко щороку з 2022 року оголошує про призов офіцерів запасу у Білорусі / Скриншот із сайту самопроголошеного білоруського лідера

Подібне також відбувалося й до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але не так часто.



Олександр Лукашенко оголошував призов офіцерів запасу ще до 2022 року / Скриншот із сайту самопроголошеного білоруського лідера