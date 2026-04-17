Україна попередила Мінськ, що будь-яка агресія буде мати наслідки. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Дивіться також За участі Трампа та Ердогана: Зеленський готовий зустрітись із Путіним у Туреччині, – МЗС
Що відомо про можливу підготовку до втягнення Білорусі у війну?
Зеленський заявив, що Головком ЗСУ Олександр Сирський доповів про ситуацію на фронті, зазначивши, що українські сили продовжують утримувати позиції та стримувати російські штурми. За його словами, у квітні зберігається високий темп знищення окупантів, а російській армії не вдається перехопити ініціативу.
Водночас фіксуються спроби російських військ провести перегрупування, що, ймовірно, пов'язано з дефіцитом особового складу. На цьому тлі зростає активність збройних сил на території Білорусі.
За даними розвідки, у прикордонних районах Білорусі триває розбудова дорожньої інфраструктури у напрямку України та облаштування артилерійських позицій. Зеленський зазначив, що Росія може знову намагатися втягнути Білорусь у війну.
Президент зазначив, що Україна передала застереження фактичному керівництву Білорусі щодо готовності захищати свою територію та незалежність. У Києві також наголошують, що міжнародні події мають стримувати Мінськ від кроків, які можуть призвести до ескалації.
Важливо! Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан висловив 24 Каналу думку, що Білорусь навряд чи безпосередньо вступить у війну. За його словами, Олександр Лукашенко не піде на такий крок, адже це може миттєво обвалити економіку країни. Водночас він не виключає, що Мінськ може дозволити російським дронам заходити на територію України і навіть сприяти їхньому управлінню.
Як Білорусь готується до війни?
1 квітня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь готується до війни. Він провів військову нараду, на якій зазначив, що його країна має готуватися до війни та бути спроможною протистояти будь-якій агресії.
Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що Росія активно використовує територію Білорусі. Не тільки для прольоту ударних дронів до України, але, ймовірно, на території країни є вишки з ретрансляторами, що допомагають керувати безпілотниками, роблячи їх стійкішими до придушування РЕБ.
Зазначимо, що ще в лютому 2026 року, у Білорусі поблизу колишнього військового аеродрому під Кричевом розгорнули позиції для ППО та РЕБ, ймовірно для захисту ракетного комплексу "Орешник". Супутникові знімки показали шість позицій з військовою технікою, включаючи зенітно-ракетні комплекси "Тор-М2" або "Панцир" та комплекси радіоелектронної боротьби, такі як "Красуха" чи "Москва-1".