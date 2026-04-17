Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час Анталійського дипломатичного форуму у п'ятницю, 17 квітня.

Де можуть зустрітись Зеленський та Путін: деталі

За словами Сибіги, Україна готова провести зустріч Зеленського та Путіна.

Ми готові до цієї зустрічі (на рівні лідерів – 24 Канал). Також у Туреччині. Я маю на увазі зустріч між Зеленським, Путіним, паном Ердоганом, можливо, Трампом,

– сказав глава МЗС.

Також дипломат додав, що Зеленський уже передав відповідні сигнали турецькій стороні під час візиту до Стамбула 4 квітня.

Вже 9 квітня український лідер особисто заявив, що зустрінеться із російським диктатором, однак "не в Москві, і не в Києві".