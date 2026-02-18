Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що історія зустрічі Зеленського з Путіним насправді не нова. Ще влітку 2025 року Зеленський пропонував зустріч в Туреччині, але диктатор туди не приїхав.
Чи можлива зараз зустріч Зеленського і Путіна?
На думку Клочка, Путін зараз не демонструє готовності зустрічатися із Зеленським. Та й складно зараз уявити, що ці переговори раптово можуть дійти до якогось конкретного результату.
Чому? Є чітка позиція України. ЗСУ з Донбасу виходити не будуть. Росія вимагає, що ЗСУ мають вийти. Диктатор-терорист Путін і президент Зеленський говорять кардинально протилежні речі. Тому в мене питання. А що ця зустріч може дати? Вже колись була зустріч Путіна і Зеленського в Парижі у 2019 році. Закінчилася вона фактично нічим,
– зазначив Клочок.
На його думку, Україна активізувала тему зустріч з Путіним, аби продемонструвати недоговороздатність Росії. Переговорні групи обговорюють деякі питання, але ключові теми залишаються без прогресу. Йдеться про Донбас, Запорізьку АЕС тощо. Схоже на те, що переговори зайшли в патову ситуацію.
Переговори України та Росії
- Упродовж 17 – 18 лютого тривали тристоронні переговори України, США та Росії у Женеві. Поки жодна сторона детально не повідомляли про результати зустрічей. Президент Володимир Зеленський лише повідомив, що вдалося досягти прогресу, зокрема, щодо моніторингу припинення вогню.
- Попри це, у політичній частині перемовин не вдалося досягнути такого прогресу. Питання Донбасу та Запорізької АЕС досі залишаються актуальними.
- В МЗС України повідомили, що є домовленості про новий раунд переговорів з Росією. Поки деталі ніхто не буде розголошувати.