Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що історія зустрічі Зеленського з Путіним насправді не нова. Ще влітку 2025 року Зеленський пропонував зустріч в Туреччині, але диктатор туди не приїхав.

Чи можлива зараз зустріч Зеленського і Путіна?

На думку Клочка, Путін зараз не демонструє готовності зустрічатися із Зеленським. Та й складно зараз уявити, що ці переговори раптово можуть дійти до якогось конкретного результату.

Чому? Є чітка позиція України. ЗСУ з Донбасу виходити не будуть. Росія вимагає, що ЗСУ мають вийти. Диктатор-терорист Путін і президент Зеленський говорять кардинально протилежні речі. Тому в мене питання. А що ця зустріч може дати? Вже колись була зустріч Путіна і Зеленського в Парижі у 2019 році. Закінчилася вона фактично нічим,

– зазначив Клочок.

На його думку, Україна активізувала тему зустріч з Путіним, аби продемонструвати недоговороздатність Росії. Переговорні групи обговорюють деякі питання, але ключові теми залишаються без прогресу. Йдеться про Донбас, Запорізьку АЕС тощо. Схоже на те, що переговори зайшли в патову ситуацію.

