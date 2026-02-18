Про це Георгій Тихий розповів під час брифінгу 18 лютого. Деталі повідомляє 24 Канал.
Що відомо про майбутню зустріч України та Росії?
Георгій Тихий повідомив журналістам, що є принципова домовленість про новий раунд переговорів із Росією.
Але деталі та дати розкривати зі зрозумілих причин – не будемо,
– додав речник МЗС України.
За його словами, більше інформації варто очікувати після повернення переговорної групи. Делегація надасть детальний звіт щодо останніх перемовин президенту Володимиру Зеленському.
Речник українського відомства повідомив, що у центрі уваги у Женеві були військово-політичні, безпекові та гуманітарні питання. Водночас на військово-технічному рівні обговорення були "достатньо конструктивними".
Зокрема, за словами Тихого, сторони досягли розуміння механізмів можливого припинення вогню та його моніторингу за участі США.
Які ще результати переговорів?
Нагадаємо, 17 та 18 лютого у Женеві відбувались перемовини делегацій з України, США та Росії. У середу зустріч тривала близько 2 годин. Керівник Офісу Президента Кирило Буданов повідомив, що обговорення було "непростим, але важливим".
Президент Зеленський заявив, що є певні "напрацювання" за підсумками зустрічей, але позиції сторін залишаються різними. Деталі очікують після повернення делегації до України.
За словами очільника російської делегації Мединського, переговори в Женеві, були "складними, але діловими".