Про це Георгій Тихий розповів під час брифінгу 18 лютого. Деталі повідомляє 24 Канал.

Що відомо про майбутню зустріч України та Росії?

Георгій Тихий повідомив журналістам, що є принципова домовленість про новий раунд переговорів із Росією.

Але деталі та дати розкривати зі зрозумілих причин – не будемо,

– додав речник МЗС України.

За його словами, більше інформації варто очікувати після повернення переговорної групи. Делегація надасть детальний звіт щодо останніх перемовин президенту Володимиру Зеленському.

Речник українського відомства повідомив, що у центрі уваги у Женеві були військово-політичні, безпекові та гуманітарні питання. Водночас на військово-технічному рівні обговорення були "достатньо конструктивними".

Зокрема, за словами Тихого, сторони досягли розуміння механізмів можливого припинення вогню та його моніторингу за участі США.

Які ще результати переговорів?