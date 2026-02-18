Об этом Георгий Тихий рассказал во время брифинга 18 февраля. Детали сообщает 24 Канал.

Что известно о предстоящей встрече Украины и России?

Георгий Тихий сообщил журналистам, что есть принципиальная договоренность о новом раунде переговоров с Россией.

Но детали и даты раскрывать по понятным причинам – не будем,

– добавил представитель МИД Украины.

По его словам, больше информации следует ожидать после возвращения переговорной группы. Делегация предоставит подробный отчет о последних переговоров президенту Владимиру Зеленскому.

Представитель украинского ведомства сообщил, что в центре внимания в Женеве были военно-политические, безопасности и гуманитарные вопросы. В то же время на военно-техническом уровне обсуждения были "достаточно конструктивными".

В частности, по словам Тихого, стороны достигли понимания механизмов возможного прекращения огня и его мониторинга с участием США.

Какие еще результаты переговоров?