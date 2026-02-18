Об этом в комментарии для медиа заявил глава кремлевской делегации Владимир Мединский.

Какие итоги переговоров в Женеве?

По словам Мединского, несмотря на сложный процесс встречи, переговоры были "деловыми". Обсуждения проходили в разных форматах. В среду, 18 февраля, встреча делегаций длилась около 2 часов.

Информацию о завершении работы как в политической, так и в военной группах подтвердили и в СНБО. Со своей стороны Мединский также анонсировал следующую встречу сторон в ближайшее время.

Интересно! По данным Axios, переговоры 17 февраля "зашли в тупик" из-за позиции российского переговорщика Владимира Мединского.

Что говорит о переговорах Зеленский?