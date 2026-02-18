Об этом в комментарии для медиа заявил глава кремлевской делегации Владимир Мединский.
Смотрите также Россия согласилась на однодневное перемирие для выборов, однако нам необходимо 60 дней, – Зеленский
Какие итоги переговоров в Женеве?
По словам Мединского, несмотря на сложный процесс встречи, переговоры были "деловыми". Обсуждения проходили в разных форматах. В среду, 18 февраля, встреча делегаций длилась около 2 часов.
Информацию о завершении работы как в политической, так и в военной группах подтвердили и в СНБО. Со своей стороны Мединский также анонсировал следующую встречу сторон в ближайшее время.
Интересно! По данным Axios, переговоры 17 февраля "зашли в тупик" из-за позиции российского переговорщика Владимира Мединского.
Что говорит о переговорах Зеленский?
Президент Украины выражал серьезное беспокойство из-за назначения Владимира Мединского главой российской делегации на переговорах в Женеве, считая это попыткой Москвы затянуть процесс и вернуться к бессодержательным дискуссиям.
По его словам, предыдущие раунды в Абу-Даби были значительно более конструктивными. Тогда стороны достигли принципиального согласия относительно механизма мониторинга возможного прекращения огня с помощью американских БпЛА.
В то же время Россия согласилась только на однодневное перемирие для проведения в Украине выборов, тогда как, по мнению Зеленского, для безопасной и полноценной организации голосования необходимо не менее 60 дней стабильного режима тишины.