Об этом сообщила пресс-секретарь секретаря СНБО Украины Диана Давитян в комментарии журналистам.
Смотрите также Второй раунд мира: что изменилось после первого дня трехсторонних переговоров в Женеве
Трехсторонние переговоры между украинской, российской и американской делегацией в Женеве завершились. Встреча продолжалась ориентировочно 2 часа.
Об этом сообщила пресс-секретарь секретаря СНБО Украины Диана Давитян в комментарии журналистам.
Смотрите также Второй раунд мира: что изменилось после первого дня трехсторонних переговоров в Женеве