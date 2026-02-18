Несмотря на сложность переговоров, стороны продолжают обсуждение ключевых вопросов. Об этом агентству AFP сообщил источник, приближенный к российской делегации.
Что рассказали представители российской делегации?
В Москве охарактеризовали переговоры как сложные и эмоционально напряженные. По словам российских представителей, стороны имеют существенные расхождения в подходах, что затрудняет достижение компромиссов.
Россия не раскрывает деталей обсуждений, однако отмечает, что диалог продолжается, а консультации могут продолжиться.
Встреча в Женеве посвящена ключевым вопросам безопасности и дальнейшего развития ситуации вокруг войны России против Украины. По данным СМИ, стороны обсуждают политические аспекты и аспекты безопасности, а также возможные форматы дальнейших контактов.
В то же время официальные представители других участников переговоров пока не делали детальных заявлений относительно атмосферы встречи.
Эксперты отмечают, что напряженный характер переговоров свидетельствует о сложности поиска совместных решений. В то же время сам факт продолжения диалога считают важным для дальнейших дипломатических процессов.
Ожидается, что после завершения консультаций стороны могут сделать дополнительные заявления о результатах переговоров.
Переговоры в Женеве: все что известно
В Женеве состоялся первый этап переговоров между Украиной, США и Россией. По словам Умерова, обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений.
18 февраля, утром политическая и военная группы продолжат работу.
Европейские страны присоединились к переговорам по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. На переговорах присутствуют советники по национальной безопасности Великобритании, Франции, Германии и Италии
Зеленский поручил команде в Женеве поднять вопрос о встрече с Путиным встречи с Путиным для обсуждения территорий. Спецпредставитель США и Джаред Кушнер имеют задачу найти приемлемое решение для обеих сторон на переговорах в Швейцарии.