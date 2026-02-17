Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью Axios.

Что сказал Зеленский о подготовке к встрече с Путиным?

Владимир Зеленский отметил, что лучший способ достичь прорыва в вопросе территорий – это встретиться с Путиным лично.

Украинский лидер также сказал, что поручил своей команде поставить вопрос о предстоящей встрече на уровне лидеров в Женеве.

Журналисты отметили, что решение территориального вопроса таким образом, чтобы обе стороны могли его принять, является главной задачей спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера на переговорах в Швейцарии.

Кстати, украинский политолог Владимир Фесенко высказал в эфире 24 Канала мнение, что трехсторонняя встреча в Женеве – скорее промежуточный раунд, который не будет иметь серьезного прорыва. Ведь главой переговорной группы снова назначили псевдоисторика, помощника Путина – Владимира Мединского, который известен своими пропагандистскими шоу.

Что ранее говорил Зеленский о возможной встрече с президентом России?