Москва не только нанесла удары по территории Украины, но и сделала все, чтобы переговоры в Женеве стали очередным шоу для Соединенных Штатов. Однако выходки Путина могут сыграть и против него. Специально для 24 Канала эксперты оценили, чего ждать от новой трехсторонней встречи, как на нее может повлиять массированная атака, и удастся ли все же сторонам достичь реальных результатов.

Почему Россия нанесла удар по Украине перед переговорами?

Накануне нового раунда переговоров в Женеве Россия нанесла массированный удар по Украине, использовав немало дронов и ракет. Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж отметил, что подобные атаки – единственная надежда Владимира Путина нажать на Украину.

Кремль сделал большие ставки на то, что постоянные обстрелы в зимний период заставят украинцев нажать на власть, чтобы та подписала любое соглашение о прекращении войны.

Путин не считает, что не достиг результата, а и дальше думает, что террором может достичь своих целей. Это он демонстрирует и Трампу, который постоянно говорит о жертвах в войне, мол, поэтому надо все заканчивать. Давление на нас идет с разных сторон,

– отметил Маломуж.

По мнению экс-руководителя СВР, Украине надо прилагать максимальные усилия, чтобы демонстрировать Штатам, что именно Россия не хочет мира, и поэтому продолжает террористические атаки по Украине. Для этого нужно работать с различными группами влияния. В частности, изменить позицию Трампа могут представители Сената и Конгресса, которые активно поддерживают Киев в борьбе.

"Военная помощь для Украины – это будет сверхмощный аргумент, козырь, который не сможет перебить Путин. Потому что успехов на фронте не будет, а останется лишь перспектива проиграть. Давить на Россию можно и экономически. Мы должны быть инициаторами такого влияния на Россию", – объяснил генерал армии.

Объяснять партнерам надо и то, что Москва угрожает не только Украине, но и всему миру. В частности, вспомнить можно и ядерные угрозы России, которые до сих пор звучат из уст не только пропагандистов, но и российских чиновников.

"Мы можем выйти на модель мира. Военная поддержка Украины, экономическое и энергетическое давление на Россию – это факторы проигрыша Путина. Тогда он пойдет на реальные переговоры", – подчеркнул Маломуж.

Политтехнолог Тарас Загородний добавил, что обстрел Украины перед новым раундом переговоров – это акт самоутверждения России. В Кремле считают, что именно такие действия усиливают их переговорную позицию. Хотя на самом деле, это совсем не так, Впрочем, больше средств надавить на Украину у них просто нет. Фактически россияне просто надеются на чудо, которое так никогда и не происходит.

Переговоры с РФ – не единственное, что состоится в Женеве

Политолог Владимир Фесенко убежден, что намерения России относительно нового раунда переговоров стали очевидными после изменения состава делегации. Главой переговорной группы снова назначили псевдоисторика, помощника Путина – Владимира Мединского.

Мединский уже был на переговорах в Стамбуле. Тогда, кроме "исторических" лекций, украинская делегация не услышала никакого конструктива. Как следствие, переговоры не имели никакого результата.

Участие Мединского – индикатор того, что переговорный процесс может снова попасть в фазу стагнации. Это понимают, пожалуй, все, кроме американцев. Мединский – это не про переговоры, это – про пропагандистское шоу. Но на любые вызовы со стороны Мединского у нас будет ответ,

– отметил Владимир Фесенко.

По мнению политолога, встреча в Женеве – скорее промежуточный раунд, который не будет иметь серьезного прорыва. Еще один важный фактор, который может на это указывать, параллельная встреча американцев и иранцев. Поэтому внимание представителей США может быть распыленным.

Для американцев две встречи в одном месте и в одно время могут быть удобными, однако для Украины – это не слишком позитивный сигнал.

"Иран сейчас является более актуальным приоритетом для США, поэтому, думаю, они больше внимания будут уделять именно переговорам с иранцами", – добавил Фесенко.

Напомним, на днях издание Reuters писало, что Трамп готовится к новой большой военной операции против Ирана. В то же время спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на переговорах в Женеве будут пытаться достичь соглашения с Ираном, хотя американские чиновники склоняются к мнению, что это маловероятный вариант.

При каком условии переговоры о мире дадут реальный результат?

Интересно также добавить, что участником переговорного процесса со стороны России будет и Михаил Галузин, заместитель главы МИД России. Ранее он заявил, что Москва готова обеспечить отсутствие обстрелов в день голосования в Украине, если там пройдут выборы. Более того, Россия якобы готова обсудить с США идею "временного внешнего управления Украиной под эгидой ООН".

Хотя действия России на самом деле противоречат их же нарративу. Ведь переговоры они согласились вести с украинской властью. Так что, нынешнюю власть Украины они таки признают.

Не надо это воспринимать серьезно. Это еще больший троллинг, чем назначение Мединского. Все это вместе свидетельствует, что Россия не готова договариваться, а хочет превратить переговоры в инструмент давления на Украину. Если они будут продолжать этот словесный бред, надо обратить на это внимание американской стороны, потому что так Россия фактически хочет сорвать переговоры,

– отметил Фесенко.

Действительно именно США должны были бы заставить Кремль к конструктивным переговорам. Ведь снисходительное отношение Дональда Трампа к Путину и российской позиции в целом и приводит к балагану со стороны России.

Очевидно, Трамп до сих пор хочет закончить войну как можно быстрее на любых условиях. Об этом свидетельствуют, в частности, его новые заявления о том, что Украине нужно воспользоваться шансом для заключения соглашения. Впрочем, лидеру США неважно, какой будет цена такого "мира" для Киева.

"Надо дать отпор всем российским играм. Это должны понять США и должны начать давить на Россию. Или ничего не изменится и серьезных переговоров в дальнейшем не будет", – подытожил политолог.

