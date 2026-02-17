Москва не лише завдала ударів по території України, але й зробила усе, аби переговори у Женеві стали черговим шоу для Сполучених Штатів. Однак вибрики Путіна можуть зіграти й проти нього. Спеціально для 24 Каналу експерти оцінили, чого чекати від нової тристоронньої зустрічі, як на неї може вплинути масована атака, і чи вдасться все ж сторонам досягнути реальних результатів.

Чому Росія завдала удару по Україні перед переговорами?

Напередодні нового раунду перемовин у Женеві Росія завдала масованого удару по Україні, використавши чимало дронів та ракет. Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж наголосив, що подібні атаки – єдине сподівання Володимира Путіна натиснути на Україну.

Кремль зробив великі ставки на те, що постійні обстріли у зимовий період змусять українців натиснути на владу, аби та підписала будь-яку угоду про припинення війни.

Путін не вважає, що не досягнув результату, а й далі думає, що терором може досягнути своїх цілей. Це він демонструє і Трампу, який постійно говорить про жертви у війні, мовляв, тому треба все закінчувати. Тиск на нас йде з різних сторін,

– зазначив Маломуж.

На думку екскерівника СЗР, Україні треба докладати максимальних зусиль, аби демонструвати Штатам, що саме Росія не хоче миру, і тому продовжує терористичні атаки по Україні. Для цього потрібно працювати з різними групами впливу. Зокрема, змінити позицію Трампа можуть представники Сенату і Конгресу, які активно підтримують Київ у боротьбі.

"Військова допомога для України – це буде надпотужний аргумент, козир, який не зможе перебити Путін. Бо успіхів на фронті не буде, а залишиться лише перспектива програти. Тиснути на Росію також можна й економічно. Ми повинні бути ініціаторами такого впливу на Росію", – пояснив генерал армії.

Пояснювати партнерам треба й те, що Москва загрожує не лише Україні, але й всьому світу. Зокрема, пригадати можна і ядерні погрози Росії, які й досі лунають з уст не лише пропагандистів, а й російських чиновників.

"Ми можемо вийти на модель миру. Військова підтримка України, економічний та енергетичний тиск на Росію – це фактори програшу Путіна. Тоді він піде на реальні переговори", – наголосив Маломуж.

Політтехнолог Тарас Загородній додав, що обстріл України перед новим раундом перемовин – це акт самоствердження Росії. У Кремлі вважають, що саме такі дії посилюють їхню переговорну позицію. Хоч насправді, це геть не так, втім більше засобів натиснути на Україну у них просто немає. Фактично росіяни просто сподіваються на диво, яке так ніколи й не стається.

Переговори з РФ – не єдине, що відбудеться у Женеві

Політолог Володимир Фесенко переконаний, що наміри Росії щодо нового раунду перемовин стали очевидними після зміну складу делегації. Главою переговорної групи знову призначили псевдоісторика, помічника Путіна – Володимира Мединського.

Мединський вже був на переговорах у Стамбулі. Тоді, крім "історичних" лекцій, українська делегація не почула жодного конструктиву. Як наслідок, переговори не мали жодного результату.

Участь Мединського – індикатор того, що переговорний процес може знову потрапити у фазу стагнації. Це розуміють, мабуть, усі, крім американців. Мединський – це не про переговори, це – про пропагандистське шоу. Але на будь-які виклики з боку Мединського у нас буде відповідь,

– зазначив Володимир Фесенко.

На думку політолога, зустріч у Женеві – радше проміжний раунд, який не матиме серйозного прориву. Ще один важливий чинник, який може на це вказувати, паралельна зустріч американців та іранців. Відтак увага представників США може бути розпорошеною.

Для американців дві зустрічі в одному місці та в один час можуть бути зручними, однак для України – це не надто позитивний сигнал.

"Іран зараз є актуальнішим пріоритетом для США, тому, думаю, вони більше уваги будуть приділяти саме переговорам з іранцями", – додав Фесенко.

Нагадаємо, днями видання Reuters писало, що Трамп готується до нової великої військової операції проти Ірану. Водночас спецпредставники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер на переговорах у Женеві намагатимуться досягнути угоди з Іраном, хоч американські посадовці схиляються до думки, що це малоймовірний варіант.

За якої умови переговори про мир дадуть реальний результат?

Цікаво також додати, що учасником переговорного процесу з боку Росії буде і Михайло Галузін, заступник глави МЗС Росії. Раніше він заявив, що Москва готова забезпечити відсутність обстрілів у день голосування в Україні, якщо там пройдуть вибори. Ба більше, Росія нібито готова обговорити зі США ідею "тимчасового зовнішнього управління Україною під егідою ООН".

Хоч дії Росії насправді суперечать їхньому ж наративу. Адже переговори вони погодилися вести з українською владою. Отже, теперішню владу України вони таки визнають.

Не треба це сприймати серйозно. Це ще більший тролінг, ніж призначення Мединського. Все це разом свідчить, що Росія не готова домовлятись, а хоче перетворити переговори в інструмент тиску на Україну. Якщо вони продовжуватимуть цю словесну маячню, треба звернути на це увагу американської сторони, бо так Росія фактично хоче зірвати переговори,

– наголосив Фесенко.

Справді саме США мали б змусити Кремль до конструктивних перемовин. Адже поблажливе ставлення Дональда Трампа до Путіна та російської позиції загалом і призводить до балагана з боку Росії.

Очевидно, Трамп досі хоче закінчити війну якнайшвидше на будь-яких умовах. Про це свідчать, зокрема, його нові заяви про те, що Україні потрібно скористатись шансом для укладання угоди. Втім лідеру США неважливо, якою буде ціна такого "миру" для Києва.

"Треба дати відсіч усім російським іграм. Це мають зрозуміти США і мають почати тиснути на Росію. Або нічого не зміниться і серйозних переговорів надалі не буде", – підсумував політолог.

