Росія вимагає від України віддати решту 20% східної частини Донецької області. Про це повідомили в Reuters.

Дивіться також Переговори в Женеві – нова пастка Путіна: чому росіяни раптом змінили вимоги та склад делегації

Про що лідери країн домовлятимуться в Женеві?

Президент США Дональд Трамп тисне на Київ та Москву, щоб якнайшвидше домовитися про мир. Проте Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Вашингтон тисне на Київ більше та вимагає йти на поступки. Росія наполягає на тому, щоб забрати значну кількість територій, навіть тих, які вона не захопила.

Російську делегацію очолить Володимир Мединський. Українські перемовники вже заявляли, що минулого разу помічник Путіна "читав їм лекції з історії", щоб виправдати збройну агресію Росії. Це ще більше знизило очікування на якийсь значний прорив.

Перед від'їздом української делегації до Женеви представник України на переговорах Рустем Умєров заявив, що головна мета – це сталий та тривалий мир. Окрім територіальних питань, буде також обговорено Запорізьку АЕС.

Останні новини про майбутні переговори в Женеві