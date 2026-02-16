По закінченню Мюнхенської безпекової конференції Київ відправив делегацію в Женеву, де очікується новий раунд тристоронніх перемовин між Україною, США та Росією. Втім, реальних очікувань щодо суттєвого прориву все менше й менше, при чому вже не лише в Києві, а й у Вашингтоні.

24 Канал проаналізував матеріали західних медіа щодо Мюнхенської безпекової конференції та майбутніх перемовин у Женеві, щоб з'ясувати чому Володимир Зеленський знову заговорив про вибори, навіщо росіяни оновили склад своєї делегації та як Держсекретар США засумнівався в намірах Москви.

Про що говорили в Мюнхені: чим закінчилась безпекова конференція?

Мюнхенська безпекова конференція цього року пройшла без жорстких промов з боку американців, як це було минулого року. Натомість в багатьох союзників України настало справжнє протверезіння. На Заході чітко усвідомлюють, що примусити Київ до капітуляції навряд чи вийде, а сама війна аж ніяк не заходить у "фінальну фазу", адже Росія – не здатна перемогти військовим шляхом.

Обговорення дедалі менше стосувалися "перелому у війні" і дедалі більше крутилися навколо стримування та оцінок стратегічного провалу Заходу, пише видння Foreighn Policy. Західні політики в Мюнхені зазначали, що Україна дедалі чіткіше розглядається як центральний елемент європейської безпеки, а не як окремий регіональний конфлікт.

Про таку зміну парадигми свідчить також візит президента Володимира Зеленського та міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса на перше спільне вирбоництво безпілотників поблизу Мюнхена.



Андрій Сибіга, Володимир Зеленський та Борис Пісторіус зустрілися з працівниками виробництва / Фото Офісу Президента

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте пішов далі та відкрито розкритикував Росію. Він підкреслив дуже повільні темпи російського наступу при колосальних втратах особового складу. Ба більше, Рютте прямо заявив, що не варто шукати в росіянах того самого "ведмедя", а сам російський наступ він натомість порівняв зі "швидкістю садового равлика".



При цьому Рютте прямо сказав, що якби росіяни вирішили напасти на НАТО просто зараз, вони б неминуче програли.

Президент України Володимир Зеленський також заявив з трибуни в Мюнхені, що втрати російської армії за минулий місяць склали близько 35 тисяч людей, що в підсумку переважає темпи набору нових контрактників до збройних сил Росії. Зрештою, виступ президента України сприйнявся вже не стільки як спроба апелювати до емоцій, а вже як жорстка політична позиція.

Київ чітко дав зрозуміти, що готовність до переговорів не означатиме готовності приймати російські або нав'язані третіми країнами компроміси та вимоги.



Виступ Володимира Зеленського під час Мюнхенської безпекової конференції / Фото Офісу Президента

Окремо варто звернути увагу на виступ Державного секретаря США Марко Рубіо. Він прямо заявив, що Штати очікують виходу з тупика під час майбутнього раунду перемовин, однак він не взмозі підтвердити, що Кремль реально готовий до компромісів. Водночас Рубіо підкреслив, що дуже важко відшукати формулу майбутніх мирних домовленостей, які б одночасно влаштували Росію і були прийнятними для України.

Як підсумовують західні аналітики, Захід вже не стурбований витратами на підтримку України, а швидше прагне більш очевидних цілей, прогнозованості та шляхів до завершення конфлікту. Будь-які мирні переговори в цьому контексті сприймаються не стільки як спроба досягти реального припинення вогню тут і зараз, скільки один зі способів контролювати майбутню ескалацію.

Новий рауд перемовин у Женеві: чому росіяни посилили вимоги напередодні зустрічі?

Зрештою, сумніви Марко Рубіо частково підтвердив Кремль, повернувши до переговорів Володимира Мединського.

Інститут вивчення війни наголошує, що саме очолювана Мединским делегація у Стамбулі висувала масималістські політичні вимоги до України, що фактично звело наівець всі дипломатичні зусилля. Фактично, Кремль відкрито дає зрозуміти, що попри попередні, начебто конструктивні перемовини в Абу-Дабі, він не збирається відмовлятися від досягнення так званих "цілей СВО".



Очільник російської делегації на перемовинах в Женеві Володимир Мединський / Фото Getty Images

Російські посадовці вже прямим текстом заявляють, що Москву не влаштує навіть формальне закріплення окупації Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

У Кремлі говорять про "зміну режиму" в Києві та необхідність "дружнього" до Росії уряду – тобто фактично мова про ліквідацію українського суверенітету і передачу влади сформованій росіянами окупаційній адміністрації.

Водночас склад української делегації залишається без змін, що дозволить обговорити широке коло питань, як у політичному так і військовому вимірах.

Київ відправляє на переговори:

Голову Офісу Президента Кирила Буданова,

Заступника голови ОП Сергія Кислицю,

Голову РНБО Рустема Умєрова,

Зступника ГУР МО України Вадима Скібіцького,

Начальника генерального штабу Андрія Гнатова,

Голову фракції "Слуга Народу" Давида Арахамію .



"На шляху до Женеви" підписав фото очільник ОП Кирило Буданов \ Фото з Telegram-каналу Кирила Буданова

Напередодні зустрічі Володимир Зеленський публічно підтвердив готовність Києва до компромісів, але за попередніх умов. Україна, за його словами, готова говорити про вибори лише за умови стійкого припинення вогню, щонайменше на два місяці, і за наявності реальних безпекових гарантій з боку США.



Без урахування цих вимог будь-яка мирна угода означала б фактичну капітуляцію України, без запобіжників на відновлення агресії Росії в майбутньому.

Натомість Москва послідовно відкидає запропонавані механізми стримування, зокрема й присутність західних військ на території України після завершення бойових дій, фактично залишаючи за собою право повернутися до війни, коли це буде зручно.

Ба більше, Кремль знову пропонує "віддати" підконтрольні України території під управління тимчасової адміністрації, сформованої за участі ООН. Такі пропозиції звучали й раніше, що від початку звучить як сумнівна ініціатива, враховуючи право вето Росії на будь-які рішення цієї організації.

Вочевидь, переговори в Женеві не зупиняють війну та навряд буде знайдено вихід з тупика. Увесь дипломатичний процес відбувається паралельно зі самою війною. Певним чином, це дозволяє віднайти нові інструменти впливу та контролювати перебіг самого конфлікту. Саме тому обміни полоненими наразі відбуваються виключно за результатом нових зустрічей делегацій, а пропозиції про "енергетичні перемир'я", попри їх обмежену дію, також народжуються саме під час дипломатичного процесу.

Питання не в тому, чи настане мир найближчим часом, а в тому, чи готовий Захід примусити Росію платити вищу ціну – на полі бою, санкційним тиском чи за столом переговорів. Без прямого тиску західних країн Женева ризикує стати черговою формальною зустріччю для підігравання зусиллям Білого Дому, однак без осяжних результатів.

Американці тиснуть на Україну: чи зростатиме тиск на Росію?

Втім, напередодні нового раунду переговорів у Женеві дедалі чіткіше вимальовується певний дисбаланс тиску з боку США. Видання The New York Times поспілкувалось з українськими посадовцями, які повідомили, що адміністрація Дональда Трампа помітно активізувала спроби схилити Київ до компромісів – насамперед щодо територій і виборів.

Причина доволі банальна, американці прагнуть продемонструвати реальний "результат" до літа та початку передвиборчого циклу в США. Водночас сигналів про симетричний тиск на Москву майже не проглядається.

Водночас українські аналітики сходяться на думці, що Кремль не має справжнього стимулу зупиняти війну, поки зберігає фінансові ресурси, мобілізаційний резерв і – хай повільне, але просування на фронті. Саме тому максималістські вимоги до Києва наразі виглядають для Москви дуже зручним інструментом, адже тиск відбувається вже навіть не напряму, а руками союзників України у Вашингтоні.



Володимир Путін під час проведення військових навчань / Фото Getty Images

Мабуть найбільш чутливий момент в цій схемі – вибори. Депутат Верховної Ради Ярослав Юрчишин заявив, що під час переговорів у ОАЕ американська сторона наполягала на проведенні виборів уже до 15 травня. В умовах воєнного стану та постійних атак проти цивільних це виглядає малореалістично: з політичних, безпекових на навіть технічних причин.



Проте ця лінія повністю збігається з риторикою Володимира Путіна, який роками намагається поставити під сумнів легітимність Володимира Зеленського, мовляв, будь-яка угода з чинним українським президентом не матиме юридичної сили.

На додачу, соціологія всередині України теж не залишає простору для маневру. Ідея проведення виборів до припинення бойових дій має дуже низьку підтримку серед населення. Звісно, окремі опозиційні політики припускають, що дострокові вибори могли б зіграти на руку чинному президенту, однак ключове питання не в рейтингах, а в безпеці проведення голосування. Сам Зеленський вже доручив парламенту готувати законодавчу рамку на випадок виборів у воєнний час, однак поки лише в якості теоретичного сценарію.

Це знову нас повертає до позиції України з принципових питань, що жодна угода з росіянами не може бути підписана чи реалізована без чітких і дієвих гарантій безпеки. Проблема в тому, що, попри всі дискусії та публічні заяви про "майже готовий документ", ці гарантії досі залишаються розмитими, а дата їхнього підписання та ратифікації в американському Конгресі – невизначеною.

Та поки тривають дипломатичні процеси, Москва вочевидь готується воювати далі. Українська розвідка фіксує нарощування російського військового виробництва, а потенційний весняний наступ Росії розглядається як дуже ймовірний. На цьому тлі висновки доволі очевидні – Росія погодиться на "замороження війни" лише тоді, коли втратить економічну й ресурсну перевагу. Однак поки весь тиск концентрується на Україні – це лише підіграє Кремлю і робить сам дипломатичний процес дедалі більш сумнівним.