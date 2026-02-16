По окончании Мюнхенской конференции по безопасности Киев отправил делегацию в Женеву, где ожидается новый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Впрочем, реальных ожиданий относительно существенного прорыва все меньше и меньше, причем уже не только в Киеве, но и в Вашингтоне.

24 Канал проанализировал материалы западных медиа по Мюнхенской конференции по безопасности и будущих переговоров в Женеве, чтобы выяснить почему Владимир Зеленский снова заговорил о выборах, зачем россияне обновили состав своей делегации и как Госсекретарь США усомнился в намерениях Москвы.

О чем говорили в Мюнхене: чем закончилась конференция по безопасности?

Мюнхенская конференция по безопасности в этом году прошла без жестких речей со стороны американцев, как это было в прошлом году. Зато у многих союзников Украины наступило настоящее отрезвление. На Западе четко осознают, что принудить Киев к капитуляции вряд ли получится, а сама война отнюдь не заходит в "финальную фазу", ведь Россия – не способна победить военным путем.

Обсуждения все меньше касались "перелома в войне" и все больше крутились вокруг сдерживания и оценок стратегического провала Запада, пишет издание Foreighn Policy. Западные политики в Мюнхене отмечали, что Украина все четче рассматривается как центральный элемент европейской безопасности, а не как отдельный региональный конфликт.

О таком изменении парадигмы свидетельствует также визит президента Владимира Зеленского и министра обороны Германии Бориса Писториуса на первое совместное производство беспилотников вблизи Мюнхена.



Андрей Сибига, Владимир Зеленский и Борис Писториус встретились с работниками производства / Фото Офиса Президента

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пошел дальше и открыто раскритиковал Россию. Он подчеркнул очень медленные темпы российского наступления при колоссальных потерях личного состава. Более того, Рютте прямо заявил, что не стоит искать в россиянах того самого "медведя", а само российское наступление он вместо этого сравнил со "скоростью садовой улитки".



При этом Рютте прямо сказал, что если бы россияне решили напасть на НАТО прямо сейчас, они бы неизбежно проиграли.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил с трибуны в Мюнхене, что потери российской армии за прошлый месяц составили около 35 тысяч человек, что в итоге превышает темпы набора новых контрактников в вооруженные силы России. В конце концов, выступление президента Украины воспринялось уже не столько как попытка апеллировать к эмоциям, а уже как жесткая политическая позиция.

Киев четко дал понять, что готовность к переговорам не будет означать готовности принимать российские или навязанные третьими странами компромиссы и требования.



Выступление Владимира Зеленского во время Мюнхенской конференции по безопасности / Фото Офиса Президента

Отдельно стоит обратить внимание на выступление Государственного секретаря США Марко Рубио. Он прямо заявил, что Штаты ожидают выхода из тупика во время предстоящего раунда переговоров, однако он не в состоянии подтвердить, что Кремль реально готов к компромиссам. В то же время Рубио подчеркнул, что очень трудно отыскать формулу будущих мирных договоренностей, которые бы одновременно устроили Россию и были приемлемыми для Украины.

Как подытоживают западные аналитики, Запад уже не озабочен расходами на поддержку Украины, а скорее стремится к более очевидным целям, прогнозируемости и путей к завершению конфликта. Любые мирные переговоры в этом контексте воспринимаются не столько как попытка достичь реального прекращения огня здесь и сейчас, сколько как один из способов контролировать будущую эскалацию.

Новый рауд переговоров в Женеве: почему россияне ужесточили требования накануне встречи?

В конце концов, сомнения Марко Рубио частично подтвердил Кремль, вернув к переговорам Владимира Мединского.

Институт изучения войны отмечает, что именно возглавляемая Мединским делегация в Стамбуле выдвигала массималистские политические требования к Украине, что фактически свело на нет все дипломатические усилия. Фактически, Кремль открыто дает понять, что несмотря на предыдущие, вроде бы конструктивные переговоры в Абу-Даби, он не собирается отказываться от достижения так называемых "целей СВО".



Глава российской делегации на переговорах в Женеве Владимир Мединский / Фото Getty Images

Российские чиновники уже прямым текстом заявляют, что Москву не устроит даже формальное закрепление оккупации Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В Кремле говорят о "смене режима" в Киеве и необходимости "дружественного" к России правительства – то есть фактически речь идет о ликвидации украинского суверенитета и передаче власти сформированной россиянами оккупационной администрации.

В то же время состав украинской делегации остается без изменений, что позволит обсудить широкий круг вопросов, как в политическом так и военном измерениях.

Киев отправляет на переговоры:

Главу Офиса Президента Кирилла Буданова,

Заместителя председателя ОП Сергея Кислицу,

Председателя СНБО Рустема Умерова,

Заместителя ГУР МО Украины Вадима Скибицкого,

Начальника генерального штаба Андрея Гнатова,

Главу фракции "Слуга Народа" Давида Арахамию.



"На пути в Женеву" подписал фото глава ОП Кирилл Буданов \ Фото из Telegram-канала Кирилла Буданова

Накануне встречи Владимир Зеленский публично подтвердил готовность Киева к компромиссам, но при предварительных условиях. Украина, по его словам, готова говорить о выборах лишь при условии устойчивого прекращения огня, минимум на два месяца, и при наличии реальных гарантий безопасности со стороны США.



Без учета этих требований любое мирное соглашение означало бы фактическую капитуляцию Украины, без предохранителей на возобновление агрессии России в будущем.

Вместо этого Москва последовательно отвергает предложенные механизмы сдерживания, в том числе и присутствие западных войск на территории Украины после завершения боевых действий, фактически оставляя за собой право вернуться к войне, когда это будет удобно.

Более того, Кремль снова предлагает "отдать" подконтрольные Украине территории под управление временной администрации, сформированной при участии ООН. Такие предложения звучали и раньше, что изначально звучит как сомнительная инициатива, учитывая право вето России на любые решения этой организации.

Очевидно, переговоры в Женеве не останавливают войну и вряд ли будет найден выход из тупика. Весь дипломатический процесс происходит параллельно с самой войной. Определенным образом, это позволяет найти новые инструменты влияния и контролировать ход самого конфликта. Именно поэтому обмены пленными пока происходят исключительно по результатам новых встреч делегаций, а предложения об "энергетических перемириях", несмотря на их ограниченное действие, также рождаются именно во время дипломатического процесса.

Вопрос не в том, наступит ли мир в ближайшее время, а в том, готов ли Запад заставить Россию платить более высокую цену – на поле боя, санкционным давлением или за столом переговоров. Без прямого давления западных стран Женева рискует стать очередной формальной встречей для подыгрывания усилиям Белого Дома, однако без обозримых результатов.

Американцы давят на Украину: будет ли расти давление на Россию?

Впрочем, накануне нового раунда переговоров в Женеве все четче вырисовывается определенный дисбаланс давления со стороны США. Издание The New York Times пообщалось с украинскими чиновниками, которые сообщили, что администрация Дональда Трампа заметно активизировала попытки склонить Киев к компромиссам – прежде всего по территориям и выборам.

Причина довольно банальна, американцы стремятся продемонстрировать реальный "результат" до лета и начала предвыборного цикла в США. В то же время сигналов о симметричном давлении на Москву почти не просматривается.

В то же время украинские аналитики сходятся во мнении, что Кремль не имеет настоящего стимула останавливать войну, пока сохраняет финансовые ресурсы, мобилизационный резерв и – пусть медленное, но продвижение на фронте. Именно поэтому максималистские требования к Киеву сейчас выглядят для Москвы очень удобным инструментом, ведь давление происходит уже даже не напрямую, а руками союзников Украины в Вашингтоне.



Владимир Путин во время проведения военных учений / Фото Getty Images

Пожалуй наиболее чувствительный момент в этой схеме – выборы. Депутат Верховной Рады Ярослав Юрчишин заявил, что во время переговоров в ОАЭ американская сторона настаивала на проведении выборов уже до 15 мая. В условиях военного положения и постоянных атак против гражданских это выглядит малореалистично: по политическим, безопасности и даже техническим причинам.



Однако эта линия полностью совпадает с риторикой Владимира Путина, который годами пытается поставить под сомнение легитимность Владимира Зеленского, мол, любое соглашение с действующим украинским президентом не будет иметь юридической силы.

В дополнение, социология внутри Украины тоже не оставляет пространства для маневра. Идея проведения выборов до прекращения боевых действий имеет очень низкую поддержку среди населения. Конечно, отдельные оппозиционные политики предполагают, что досрочные выборы могли бы сыграть на руку действующему президенту, однако ключевой вопрос не в рейтингах, а в безопасности проведения голосования. Сам Зеленский уже поручил парламенту готовить законодательную рамку на случай выборов в военное время, однако пока лишь в качестве теоретического сценария.

Это снова нас возвращает к позиции Украины по принципиальным вопросам, что ни одно соглашение с россиянами не может быть подписано или реализовано без четких и действенных гарантий безопасности. Проблема в том, что, несмотря на все дискуссии и публичные заявления о "почти готовом документе", эти гарантии до сих пор остаются размытыми, а дата их подписания и ратификации в американском Конгрессе – неопределенной.

Но пока продолжаются дипломатические процессы, Москва явно готовится воевать дальше. Украинская разведка фиксирует наращивание российского военного производства, а потенциальное весеннее наступление России рассматривается как очень вероятное. На этом фоне выводы довольно очевидны – Россия согласится на "замораживание войны" только тогда, когда потеряет экономическое и ресурсное преимущество. Однако пока все давление концентрируется на Украине – это лишь подыгрывает Кремлю и делает сам дипломатический процесс все более сомнительным.