Россия требует от Украины отдать остальные 20% восточной части Донецкой области. Об этом сообщили в Reuters.

О чем лидеры стран будут договариваться в Женеве?

Президент США Дональд Трамп давит на Киев и Москву, чтобы как можно быстрее договориться о мире. Однако Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Вашингтон давит на Киев больше и требует идти на уступки. Россия настаивает на том, чтобы забрать значительное количество территорий, даже тех, которые она не захватила.

Российскую делегацию возглавит Владимир Мединский. Украинские переговорщики уже заявляли, что в прошлый раз помощник Путина "читал им лекции по истории", чтобы оправдать вооруженную агрессию России. Это еще больше снизило ожидания на какой-то значительный прорыв.

Перед отъездом украинской делегации в Женеву представитель Украины на переговорах Рустем Умеров заявил, что главная цель – это устойчивый и длительный мир. Кроме территориальных вопросов, будет также обсуждаться Запорожская АЭС.

