Москва может использовать дипломатию как инструмент для достижения стратегических целей, если не сможет реализовать их военным путем. Об этом сообщает Институт изучения войны.

Что Россия хочет получить от переговоров?

Аналитики ISW обратили внимание на заявление заместителя председателя комитета по обороне Госдумы России Алексея Журавлева, который 14 февраля отметил: Кремль не удовлетворится только контролем над оккупированными частями Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

По его словам, Москва стремится изменить власть в Украине и устранить действующее руководство, которое в России называют "русофобским".

В ISW отмечают, что подобные сигналы согласуются с предыдущей риторикой Кремля. Сторона врага добивается формирования "дружественной" к России Украины, что фактически означает установление пророссийского политического курса.

Аналитики также подчеркивают: Россия может использовать переговоры для получения стратегических уступок, которые ослабят Украину и уменьшат влияние Запада в регионе. При этом Кремль не отказывается от военного сценария, если дипломатический путь не даст желаемого результата.

Следующий раунд переговоров между Украиной, США и Россией должен состояться 17 – 18 февраля в Женеве. Украинская сторона планирует поднять вопрос энергетического перемирия, а состав делегаций останется подобным предыдущим переговорам.

В то же время в США заявляют, что переговоры перешли к самой сложной фазе, и пока непонятно, действительно ли Москва готова завершить войну и на каких условиях.

